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TABD: Transamerica Bond Active ETF
Курс TABD за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 24.86.
Следите за динамикой Transamerica Bond Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TABD сегодня?
Transamerica Bond Active ETF (TABD) сегодня оценивается на уровне 24.86. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 24.86, вчерашнее закрытие составило 24.92, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TABD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Transamerica Bond Active ETF?
Transamerica Bond Active ETF в настоящее время оценивается в 24.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.04% и USD. Отслеживайте движения TABD на графике в реальном времени.
Как купить акции TABD?
Вы можете купить акции Transamerica Bond Active ETF (TABD) по текущей цене 24.86. Ордера обычно размещаются около 24.86 или 25.16, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TABD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TABD?
Инвестирование в Transamerica Bond Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.66 - 25.54 и текущей цены 24.86. Многие сравнивают -0.12% и -1.15% перед размещением ордеров на 24.86 или 25.16. Изучайте ежедневные изменения цены TABD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Transamerica Bond Active ETF?
Самая высокая цена Transamerica Bond Active ETF (TABD) за последний год составила 25.54. Акции заметно колебались в пределах 24.66 - 25.54, сравнение с 24.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Transamerica Bond Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Transamerica Bond Active ETF?
Самая низкая цена Transamerica Bond Active ETF (TABD) за год составила 24.66. Сравнение с текущими 24.86 и 24.66 - 25.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TABD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TABD?
В прошлом Transamerica Bond Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.92 и -1.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.92
- Open
- 24.86
- Bid
- 24.86
- Ask
- 25.16
- Low
- 24.86
- High
- 24.86
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -0.12%
- 6-месячное изменение
- -1.15%
- Годовое изменение
- -1.04%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%