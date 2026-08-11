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TABD: Transamerica Bond Active ETF

24.86 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TABD за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 24.86.

Следите за динамикой Transamerica Bond Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TABD сегодня?

Transamerica Bond Active ETF (TABD) сегодня оценивается на уровне 24.86. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 24.86, вчерашнее закрытие составило 24.92, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TABD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Transamerica Bond Active ETF?

Transamerica Bond Active ETF в настоящее время оценивается в 24.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.04% и USD. Отслеживайте движения TABD на графике в реальном времени.

Как купить акции TABD?

Вы можете купить акции Transamerica Bond Active ETF (TABD) по текущей цене 24.86. Ордера обычно размещаются около 24.86 или 25.16, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TABD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TABD?

Инвестирование в Transamerica Bond Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.66 - 25.54 и текущей цены 24.86. Многие сравнивают -0.12% и -1.15% перед размещением ордеров на 24.86 или 25.16. Изучайте ежедневные изменения цены TABD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Transamerica Bond Active ETF?

Самая высокая цена Transamerica Bond Active ETF (TABD) за последний год составила 25.54. Акции заметно колебались в пределах 24.66 - 25.54, сравнение с 24.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Transamerica Bond Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Transamerica Bond Active ETF?

Самая низкая цена Transamerica Bond Active ETF (TABD) за год составила 24.66. Сравнение с текущими 24.86 и 24.66 - 25.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TABD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TABD?

В прошлом Transamerica Bond Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.92 и -1.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.86 24.86
Годовой диапазон
24.66 25.54
Предыдущее закрытие
24.92
Open
24.86
Bid
24.86
Ask
25.16
Low
24.86
High
24.86
Объем
1
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
-0.12%
6-месячное изменение
-1.15%
Годовое изменение
-1.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%