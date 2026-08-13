TABD: Transamerica Bond Active ETF
今日TABD汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点24.86和高点24.86进行交易。
关注Transamerica Bond Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TABD股票今天的价格是多少？
Transamerica Bond Active ETF股票今天的定价为24.86。它在24.86 - 24.86范围内交易，昨天的收盘价为24.92，交易量达到1。TABD的实时价格图表显示了这些更新。
Transamerica Bond Active ETF股票是否支付股息？
Transamerica Bond Active ETF目前的价值为24.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.04%和USD。实时查看图表以跟踪TABD走势。
如何购买TABD股票？
您可以以24.86的当前价格购买Transamerica Bond Active ETF股票。订单通常设置在24.86或25.16附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TABD的实时图表更新。
如何投资TABD股票？
投资Transamerica Bond Active ETF需要考虑年度范围24.66 - 25.54和当前价格24.86。许多人在以24.86或25.16下订单之前，会比较0.81%和。实时查看TABD价格图表，了解每日变化。
Transamerica Bond Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Transamerica Bond Active ETF的最高价格是25.54。在24.66 - 25.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Transamerica Bond Active ETF的绩效。
Transamerica Bond Active ETF股票的最低价格是多少？
Transamerica Bond Active ETF（TABD）的最低价格为24.66。将其与当前的24.86和24.66 - 25.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TABD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TABD股票是什么时候拆分的？
Transamerica Bond Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.92和-1.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.92
- 开盘价
- 24.86
- 卖价
- 24.86
- 买价
- 25.16
- 最低价
- 24.86
- 最高价
- 24.86
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- -2.21%
- 年变化
- -1.04%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%