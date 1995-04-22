TopBot Michael Ndukwo Эксперты

This Bot works with three timeframe analysis which are the; the daily , the hourly and the minutes timeframes. It uses the daily do detect a bearish or bullish market trend , the hourly detects premium and discount zones while the minute is used to detect supply and demand , before a trading decision is made by the bot. It has two entry modes which are the passive and aggressive , the aggressive has more potential rewards with more risks while the passive has less risk and less rewards. I recom