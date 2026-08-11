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STEN: iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF

28.34 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс STEN за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.34, а максимальная — 28.35.

Следите за динамикой iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STEN сегодня?

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) сегодня оценивается на уровне 28.34. Инструмент торгуется в пределах 28.34 - 28.35, вчерашнее закрытие составило 28.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STEN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF?

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF в настоящее время оценивается в 28.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.31% и USD. Отслеживайте движения STEN на графике в реальном времени.

Как купить акции STEN?

Вы можете купить акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) по текущей цене 28.34. Ордера обычно размещаются около 28.34 или 28.64, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STEN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STEN?

Инвестирование в iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF предполагает учет годового диапазона 24.29 - 28.35 и текущей цены 28.34. Многие сравнивают 1.69% и 10.36% перед размещением ордеров на 28.34 или 28.64. Изучайте ежедневные изменения цены STEN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF?

Самая высокая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) за последний год составила 28.35. Акции заметно колебались в пределах 24.29 - 28.35, сравнение с 28.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF?

Самая низкая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) за год составила 24.29. Сравнение с текущими 28.34 и 24.29 - 28.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STEN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STEN?

В прошлом iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.31 и 13.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.34 28.35
Годовой диапазон
24.29 28.35
Предыдущее закрытие
28.31
Open
28.35
Bid
28.34
Ask
28.64
Low
28.34
High
28.35
Объем
2
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
10.36%
Годовое изменение
13.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%