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STEN: iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
Курс STEN за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.34, а максимальная — 28.35.
Следите за динамикой iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STEN сегодня?
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) сегодня оценивается на уровне 28.34. Инструмент торгуется в пределах 28.34 - 28.35, вчерашнее закрытие составило 28.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STEN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF?
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF в настоящее время оценивается в 28.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.31% и USD. Отслеживайте движения STEN на графике в реальном времени.
Как купить акции STEN?
Вы можете купить акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) по текущей цене 28.34. Ордера обычно размещаются около 28.34 или 28.64, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STEN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STEN?
Инвестирование в iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF предполагает учет годового диапазона 24.29 - 28.35 и текущей цены 28.34. Многие сравнивают 1.69% и 10.36% перед размещением ордеров на 28.34 или 28.64. Изучайте ежедневные изменения цены STEN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF?
Самая высокая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) за последний год составила 28.35. Акции заметно колебались в пределах 24.29 - 28.35, сравнение с 28.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF?
Самая низкая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) за год составила 24.29. Сравнение с текущими 28.34 и 24.29 - 28.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STEN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STEN?
В прошлом iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.31 и 13.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.31
- Open
- 28.35
- Bid
- 28.34
- Ask
- 28.64
- Low
- 28.34
- High
- 28.35
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- 10.36%
- Годовое изменение
- 13.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%