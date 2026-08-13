STEN: iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
今日STEN汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点28.28和高点28.34进行交易。
关注iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
STEN股票今天的价格是多少？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票今天的定价为28.28。它在28.28 - 28.34范围内交易，昨天的收盘价为28.34，交易量达到8。STEN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票是否支付股息？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF目前的价值为28.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.07%和USD。实时查看图表以跟踪STEN走势。
如何购买STEN股票？
您可以以28.28的当前价格购买iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票。订单通常设置在28.28或28.58附近，而8和-0.21%显示市场活动。立即关注STEN的实时图表更新。
如何投资STEN股票？
投资iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF需要考虑年度范围24.29 - 28.35和当前价格28.28。许多人在以28.28或28.58下订单之前，会比较1.47%和。实时查看STEN价格图表，了解每日变化。
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF的最高价格是28.35。在24.29 - 28.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF的绩效。
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票的最低价格是多少？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF（STEN）的最低价格为24.29。将其与当前的28.28和24.29 - 28.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STEN股票是什么时候拆分的？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.34和13.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.34
- 开盘价
- 28.34
- 卖价
- 28.28
- 买价
- 28.58
- 最低价
- 28.28
- 最高价
- 28.34
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 1.47%
- 6个月变化
- 10.12%
- 年变化
- 13.07%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%