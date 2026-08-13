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STEN: iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF

28.28 USD 0.06 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STEN汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点28.28和高点28.34进行交易。

关注iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STEN股票今天的价格是多少？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票今天的定价为28.28。它在28.28 - 28.34范围内交易，昨天的收盘价为28.34，交易量达到8。STEN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票是否支付股息？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF目前的价值为28.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.07%和USD。实时查看图表以跟踪STEN走势。

如何购买STEN股票？

您可以以28.28的当前价格购买iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票。订单通常设置在28.28或28.58附近，而8和-0.21%显示市场活动。立即关注STEN的实时图表更新。

如何投资STEN股票？

投资iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF需要考虑年度范围24.29 - 28.35和当前价格28.28。许多人在以28.28或28.58下订单之前，会比较1.47%和。实时查看STEN价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF的最高价格是28.35。在24.29 - 28.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF的绩效。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票的最低价格是多少？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF（STEN）的最低价格为24.29。将其与当前的28.28和24.29 - 28.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STEN股票是什么时候拆分的？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.34和13.07%中可见。

日范围
28.28 28.34
年范围
24.29 28.35
前一天收盘价
28.34
开盘价
28.34
卖价
28.28
买价
28.58
最低价
28.28
最高价
28.34
交易量
8
日变化
-0.21%
月变化
1.47%
6个月变化
10.12%
年变化
13.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%