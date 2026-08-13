STEN股票今天的价格是多少？ iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票今天的定价为28.28。它在28.28 - 28.34范围内交易，昨天的收盘价为28.34，交易量达到8。STEN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票是否支付股息？ iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF目前的价值为28.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.07%和USD。实时查看图表以跟踪STEN走势。

如何购买STEN股票？ 您可以以28.28的当前价格购买iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票。订单通常设置在28.28或28.58附近，而8和-0.21%显示市场活动。立即关注STEN的实时图表更新。

如何投资STEN股票？ 投资iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF需要考虑年度范围24.29 - 28.35和当前价格28.28。许多人在以28.28或28.58下订单之前，会比较1.47%和。实时查看STEN价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF的最高价格是28.35。在24.29 - 28.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF的绩效。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF股票的最低价格是多少？ iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF（STEN）的最低价格为24.29。将其与当前的28.28和24.29 - 28.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。