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STBF: Performance Trust Short Term Bond ETF
Курс STBF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.24, а максимальная — 25.27.
Следите за динамикой Performance Trust Short Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STBF сегодня?
Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) сегодня оценивается на уровне 25.26. Инструмент торгуется в пределах 25.24 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 25.23, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STBF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Performance Trust Short Term Bond ETF?
Performance Trust Short Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения STBF на графике в реальном времени.
Как купить акции STBF?
Вы можете купить акции Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) по текущей цене 25.26. Ордера обычно размещаются около 25.26 или 25.56, тогда как 34 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STBF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STBF?
Инвестирование в Performance Trust Short Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.15 - 25.57 и текущей цены 25.26. Многие сравнивают 0.36% и -1.17% перед размещением ордеров на 25.26 или 25.56. Изучайте ежедневные изменения цены STBF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Performance Trust Short Term Bond ETF?
Самая высокая цена Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) за последний год составила 25.57. Акции заметно колебались в пределах 25.15 - 25.57, сравнение с 25.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Performance Trust Short Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Performance Trust Short Term Bond ETF?
Самая низкая цена Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) за год составила 25.15. Сравнение с текущими 25.26 и 25.15 - 25.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STBF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STBF?
В прошлом Performance Trust Short Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.23 и -0.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.23
- Open
- 25.24
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Low
- 25.24
- High
- 25.27
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.17%
- Годовое изменение
- -0.88%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%