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SSAC: Spacsphere Acquisition Corp.

10.05 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SSAC за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.04, а максимальная — 10.05.

Следите за динамикой Spacsphere Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSAC сегодня?

Spacsphere Acquisition Corp. (SSAC) сегодня оценивается на уровне 10.05. Инструмент торгуется в пределах 10.04 - 10.05, вчерашнее закрытие составило 10.04, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spacsphere Acquisition Corp.?

Spacsphere Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.03% и USD. Отслеживайте движения SSAC на графике в реальном времени.

Как купить акции SSAC?

Вы можете купить акции Spacsphere Acquisition Corp. (SSAC) по текущей цене 10.05. Ордера обычно размещаются около 10.05 или 10.35, тогда как 33 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSAC?

Инвестирование в Spacsphere Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.05 и текущей цены 10.05. Многие сравнивают 0.10% и 1.82% перед размещением ордеров на 10.05 или 10.35. Изучайте ежедневные изменения цены SSAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Spacsphere Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Spacsphere Acquisition Corp. (SSAC) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.05, сравнение с 10.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spacsphere Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Spacsphere Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Spacsphere Acquisition Corp. (SSAC) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.05 и 9.85 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSAC?

В прошлом Spacsphere Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.04 и 2.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.04 10.05
Годовой диапазон
9.85 10.05
Предыдущее закрытие
10.04
Open
10.05
Bid
10.05
Ask
10.35
Low
10.04
High
10.05
Объем
33
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.82%
Годовое изменение
2.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%