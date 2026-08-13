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SSAC: Spacsphere Acquisition Corp.

10.06 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SSAC汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.06和高点10.07进行交易。

关注Spacsphere Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SSAC股票今天的价格是多少？

Spacsphere Acquisition Corp.股票今天的定价为10.06。它在10.06 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.05，交易量达到20。SSAC的实时价格图表显示了这些更新。

Spacsphere Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Spacsphere Acquisition Corp.目前的价值为10.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.13%和USD。实时查看图表以跟踪SSAC走势。

如何购买SSAC股票？

您可以以10.06的当前价格购买Spacsphere Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.06或10.36附近，而20和0.00%显示市场活动。立即关注SSAC的实时图表更新。

如何投资SSAC股票？

投资Spacsphere Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.85 - 10.07和当前价格10.06。许多人在以10.06或10.36下订单之前，会比较0.20%和。实时查看SSAC价格图表，了解每日变化。

Spacsphere Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Spacsphere Acquisition Corp.的最高价格是10.07。在9.85 - 10.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Spacsphere Acquisition Corp.的绩效。

Spacsphere Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Spacsphere Acquisition Corp.（SSAC）的最低价格为9.85。将其与当前的10.06和9.85 - 10.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SSAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SSAC股票是什么时候拆分的？

Spacsphere Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.05和2.13%中可见。

日范围
10.06 10.07
年范围
9.85 10.07
前一天收盘价
10.05
开盘价
10.06
卖价
10.06
买价
10.36
最低价
10.06
最高价
10.07
交易量
20
日变化
0.10%
月变化
0.20%
6个月变化
1.93%
年变化
2.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%