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SRTY: ProShares UltraPro Short Russell2000
Курс SRTY за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.36.
Следите за динамикой ProShares UltraPro Short Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SRTY сегодня?
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) сегодня оценивается на уровне 21.16. Инструмент торгуется в пределах 21.09 - 21.36, вчерашнее закрытие составило 21.52, а торговый объем достиг 357. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Short Russell2000?
ProShares UltraPro Short Russell2000 в настоящее время оценивается в 21.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.07% и USD. Отслеживайте движения SRTY на графике в реальном времени.
Как купить акции SRTY?
Вы можете купить акции ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) по текущей цене 21.16. Ордера обычно размещаются около 21.16 или 21.46, тогда как 357 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SRTY?
Инвестирование в ProShares UltraPro Short Russell2000 предполагает учет годового диапазона 20.86 - 44.77 и текущей цены 21.16. Многие сравнивают -8.79% и -42.19% перед размещением ордеров на 21.16 или 21.46. Изучайте ежедневные изменения цены SRTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Short Russell2000?
Самая высокая цена ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) за последний год составила 44.77. Акции заметно колебались в пределах 20.86 - 44.77, сравнение с 21.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Short Russell2000 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Short Russell2000?
Самая низкая цена ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) за год составила 20.86. Сравнение с текущими 21.16 и 20.86 - 44.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SRTY?
В прошлом ProShares UltraPro Short Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.52 и -39.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.52
- Open
- 21.31
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 21.09
- High
- 21.36
- Объем
- 357
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- -8.79%
- 6-месячное изменение
- -42.19%
- Годовое изменение
- -39.07%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%