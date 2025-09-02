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SRTY: ProShares UltraPro Short Russell2000

21.16 USD 0.36 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SRTY за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.36.

Следите за динамикой ProShares UltraPro Short Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SRTY сегодня?

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) сегодня оценивается на уровне 21.16. Инструмент торгуется в пределах 21.09 - 21.36, вчерашнее закрытие составило 21.52, а торговый объем достиг 357. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SRTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Short Russell2000?

ProShares UltraPro Short Russell2000 в настоящее время оценивается в 21.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.07% и USD. Отслеживайте движения SRTY на графике в реальном времени.

Как купить акции SRTY?

Вы можете купить акции ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) по текущей цене 21.16. Ордера обычно размещаются около 21.16 или 21.46, тогда как 357 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SRTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SRTY?

Инвестирование в ProShares UltraPro Short Russell2000 предполагает учет годового диапазона 20.86 - 44.77 и текущей цены 21.16. Многие сравнивают -8.79% и -42.19% перед размещением ордеров на 21.16 или 21.46. Изучайте ежедневные изменения цены SRTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Short Russell2000?

Самая высокая цена ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) за последний год составила 44.77. Акции заметно колебались в пределах 20.86 - 44.77, сравнение с 21.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Short Russell2000 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Short Russell2000?

Самая низкая цена ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) за год составила 20.86. Сравнение с текущими 21.16 и 20.86 - 44.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SRTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SRTY?

В прошлом ProShares UltraPro Short Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.52 и -39.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.09 21.36
Годовой диапазон
20.86 44.77
Предыдущее закрытие
21.52
Open
21.31
Bid
21.16
Ask
21.46
Low
21.09
High
21.36
Объем
357
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
-8.79%
6-месячное изменение
-42.19%
Годовое изменение
-39.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%