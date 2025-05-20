Курс SRBK за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.60, а максимальная — 14.84.

Следите за динамикой SR Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.