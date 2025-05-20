Валюты / SRBK
SRBK: SR Bancorp Inc
14.67 USD 0.24 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRBK за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.60, а максимальная — 14.84.
Следите за динамикой SR Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.60 14.84
Годовой диапазон
10.55 15.21
- Предыдущее закрытие
- 14.91
- Open
- 14.81
- Bid
- 14.67
- Ask
- 14.97
- Low
- 14.60
- High
- 14.84
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- 21.64%
- Годовое изменение
- 30.63%
