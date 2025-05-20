КотировкиРазделы
SRBK: SR Bancorp Inc

14.67 USD 0.24 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SRBK за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.60, а максимальная — 14.84.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
14.60 14.84
Годовой диапазон
10.55 15.21
Предыдущее закрытие
14.91
Open
14.81
Bid
14.67
Ask
14.97
Low
14.60
High
14.84
Объем
75
Дневное изменение
-1.61%
Месячное изменение
-2.33%
6-месячное изменение
21.64%
Годовое изменение
30.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.