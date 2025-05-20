CotationsSections
Devises / SRBK
Retour à Actions

SRBK: SR Bancorp Inc

15.19 USD 0.14 (0.93%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SRBK a changé de 0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.70 et à un maximum de 15.31.

Suivez la dynamique SR Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRBK Nouvelles

Range quotidien
14.70 15.31
Range Annuel
10.55 15.31
Clôture Précédente
15.05
Ouverture
15.07
Bid
15.19
Ask
15.49
Plus Bas
14.70
Plus Haut
15.31
Volume
163
Changement quotidien
0.93%
Changement Mensuel
1.13%
Changement à 6 Mois
25.95%
Changement Annuel
35.26%
20 septembre, samedi