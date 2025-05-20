KurseKategorien
SRBK: SR Bancorp Inc

14.97 USD 0.08 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRBK hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.70 bis zu einem Hoch von 15.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die SR Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
14.70 15.07
Jahresspanne
10.55 15.21
Vorheriger Schlusskurs
15.05
Eröffnung
15.07
Bid
14.97
Ask
15.27
Tief
14.70
Hoch
15.07
Volumen
24
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
-0.33%
6-Monatsänderung
24.13%
Jahresänderung
33.30%
