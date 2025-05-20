Währungen / SRBK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SRBK: SR Bancorp Inc
14.97 USD 0.08 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRBK hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.70 bis zu einem Hoch von 15.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die SR Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.70 15.07
Jahresspanne
10.55 15.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.05
- Eröffnung
- 15.07
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Tief
- 14.70
- Hoch
- 15.07
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- -0.33%
- 6-Monatsänderung
- 24.13%
- Jahresänderung
- 33.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K