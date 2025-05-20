Valute / SRBK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SRBK: SR Bancorp Inc
15.19 USD 0.14 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRBK ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 15.31.
Segui le dinamiche di SR Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
14.70 15.31
Intervallo Annuale
10.55 15.31
- Chiusura Precedente
- 15.05
- Apertura
- 15.07
- Bid
- 15.19
- Ask
- 15.49
- Minimo
- 14.70
- Massimo
- 15.31
- Volume
- 163
- Variazione giornaliera
- 0.93%
- Variazione Mensile
- 1.13%
- Variazione Semestrale
- 25.95%
- Variazione Annuale
- 35.26%
21 settembre, domenica