15.19 USD 0.14 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRBK ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 15.31.

Segui le dinamiche di SR Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.70 15.31
Intervallo Annuale
10.55 15.31
Chiusura Precedente
15.05
Apertura
15.07
Bid
15.19
Ask
15.49
Minimo
14.70
Massimo
15.31
Volume
163
Variazione giornaliera
0.93%
Variazione Mensile
1.13%
Variazione Semestrale
25.95%
Variazione Annuale
35.26%
