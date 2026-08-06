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SPXV: ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

84.75 USD 0.42 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPXV за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.75, а максимальная — 84.75.

Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPXV сегодня?

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) сегодня оценивается на уровне 84.75. Инструмент торгуется в пределах 84.75 - 84.75, вчерашнее закрытие составило 84.33, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF?

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF в настоящее время оценивается в 84.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.66% и USD. Отслеживайте движения SPXV на графике в реальном времени.

Как купить акции SPXV?

Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) по текущей цене 84.75. Ордера обычно размещаются около 84.75 или 85.05, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPXV?

Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 69.22 - 84.75 и текущей цены 84.75. Многие сравнивают 2.08% и 13.44% перед размещением ордеров на 84.75 или 85.05. Изучайте ежедневные изменения цены SPXV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) за последний год составила 84.75. Акции заметно колебались в пределах 69.22 - 84.75, сравнение с 84.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) за год составила 69.22. Сравнение с текущими 84.75 и 69.22 - 84.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPXV?

В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.33 и 20.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.75 84.75
Годовой диапазон
69.22 84.75
Предыдущее закрытие
84.33
Open
84.75
Bid
84.75
Ask
85.05
Low
84.75
High
84.75
Объем
2
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
2.08%
6-месячное изменение
13.44%
Годовое изменение
20.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%