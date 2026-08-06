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SPXV: ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
Курс SPXV за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.75, а максимальная — 84.75.
Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPXV сегодня?
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) сегодня оценивается на уровне 84.75. Инструмент торгуется в пределах 84.75 - 84.75, вчерашнее закрытие составило 84.33, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF?
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF в настоящее время оценивается в 84.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.66% и USD. Отслеживайте движения SPXV на графике в реальном времени.
Как купить акции SPXV?
Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) по текущей цене 84.75. Ордера обычно размещаются около 84.75 или 85.05, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPXV?
Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 69.22 - 84.75 и текущей цены 84.75. Многие сравнивают 2.08% и 13.44% перед размещением ордеров на 84.75 или 85.05. Изучайте ежедневные изменения цены SPXV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) за последний год составила 84.75. Акции заметно колебались в пределах 69.22 - 84.75, сравнение с 84.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) за год составила 69.22. Сравнение с текущими 84.75 и 69.22 - 84.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPXV?
В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.33 и 20.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.33
- Open
- 84.75
- Bid
- 84.75
- Ask
- 85.05
- Low
- 84.75
- High
- 84.75
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 2.08%
- 6-месячное изменение
- 13.44%
- Годовое изменение
- 20.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%