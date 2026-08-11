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SPMC: Sound Point Meridian Capital, Inc.
Курс SPMC за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.62, а максимальная — 10.76.
Следите за динамикой Sound Point Meridian Capital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPMC сегодня?
Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) сегодня оценивается на уровне 10.76. Инструмент торгуется в пределах 10.62 - 10.76, вчерашнее закрытие составило 10.84, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPMC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sound Point Meridian Capital, Inc.?
Sound Point Meridian Capital, Inc. в настоящее время оценивается в 10.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.89% и USD. Отслеживайте движения SPMC на графике в реальном времени.
Как купить акции SPMC?
Вы можете купить акции Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) по текущей цене 10.76. Ордера обычно размещаются около 10.76 или 11.06, тогда как 34 и 1.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPMC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPMC?
Инвестирование в Sound Point Meridian Capital, Inc. предполагает учет годового диапазона 8.36 - 18.54 и текущей цены 10.76. Многие сравнивают 4.98% и 9.68% перед размещением ордеров на 10.76 или 11.06. Изучайте ежедневные изменения цены SPMC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sound Point Meridian Capital, Inc.?
Самая высокая цена Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) за последний год составила 18.54. Акции заметно колебались в пределах 8.36 - 18.54, сравнение с 10.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sound Point Meridian Capital, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sound Point Meridian Capital, Inc.?
Самая низкая цена Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) за год составила 8.36. Сравнение с текущими 10.76 и 8.36 - 18.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPMC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPMC?
В прошлом Sound Point Meridian Capital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.84 и -39.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.84
- Open
- 10.65
- Bid
- 10.76
- Ask
- 11.06
- Low
- 10.62
- High
- 10.76
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 4.98%
- 6-месячное изменение
- 9.68%
- Годовое изменение
- -39.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%