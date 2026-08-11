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SPMC: Sound Point Meridian Capital, Inc.

10.76 USD 0.08 (0.74%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPMC за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.62, а максимальная — 10.76.

Следите за динамикой Sound Point Meridian Capital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPMC сегодня?

Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) сегодня оценивается на уровне 10.76. Инструмент торгуется в пределах 10.62 - 10.76, вчерашнее закрытие составило 10.84, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPMC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sound Point Meridian Capital, Inc.?

Sound Point Meridian Capital, Inc. в настоящее время оценивается в 10.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.89% и USD. Отслеживайте движения SPMC на графике в реальном времени.

Как купить акции SPMC?

Вы можете купить акции Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) по текущей цене 10.76. Ордера обычно размещаются около 10.76 или 11.06, тогда как 34 и 1.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPMC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPMC?

Инвестирование в Sound Point Meridian Capital, Inc. предполагает учет годового диапазона 8.36 - 18.54 и текущей цены 10.76. Многие сравнивают 4.98% и 9.68% перед размещением ордеров на 10.76 или 11.06. Изучайте ежедневные изменения цены SPMC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sound Point Meridian Capital, Inc.?

Самая высокая цена Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) за последний год составила 18.54. Акции заметно колебались в пределах 8.36 - 18.54, сравнение с 10.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sound Point Meridian Capital, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sound Point Meridian Capital, Inc.?

Самая низкая цена Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC) за год составила 8.36. Сравнение с текущими 10.76 и 8.36 - 18.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPMC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPMC?

В прошлом Sound Point Meridian Capital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.84 и -39.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.62 10.76
Годовой диапазон
8.36 18.54
Предыдущее закрытие
10.84
Open
10.65
Bid
10.76
Ask
11.06
Low
10.62
High
10.76
Объем
34
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
4.98%
6-месячное изменение
9.68%
Годовое изменение
-39.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%