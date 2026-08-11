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SPBU: AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
Курс SPBU за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.97, а максимальная — 30.97.
Следите за динамикой AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPBU сегодня?
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) сегодня оценивается на уровне 30.97. Инструмент торгуется в пределах 30.97 - 30.97, вчерашнее закрытие составило 31.01, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF?
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF в настоящее время оценивается в 30.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.00% и USD. Отслеживайте движения SPBU на графике в реальном времени.
Как купить акции SPBU?
Вы можете купить акции AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) по текущей цене 30.97. Ордера обычно размещаются около 30.97 или 31.27, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPBU?
Инвестирование в AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 26.64 - 31.15 и текущей цены 30.97. Многие сравнивают 2.69% и 10.57% перед размещением ордеров на 30.97 или 31.27. Изучайте ежедневные изменения цены SPBU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF?
Самая высокая цена AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) за последний год составила 31.15. Акции заметно колебались в пределах 26.64 - 31.15, сравнение с 31.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF?
Самая низкая цена AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) за год составила 26.64. Сравнение с текущими 30.97 и 26.64 - 31.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPBU?
В прошлом AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.01 и 10.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.01
- Open
- 30.97
- Bid
- 30.97
- Ask
- 31.27
- Low
- 30.97
- High
- 30.97
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 2.69%
- 6-месячное изменение
- 10.57%
- Годовое изменение
- 10.00%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%