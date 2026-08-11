КотировкиРазделы
Валюты / SPBU
Назад в Рынок акций США

SPBU: AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF

30.97 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPBU за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.97, а максимальная — 30.97.

Следите за динамикой AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPBU сегодня?

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) сегодня оценивается на уровне 30.97. Инструмент торгуется в пределах 30.97 - 30.97, вчерашнее закрытие составило 31.01, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF?

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF в настоящее время оценивается в 30.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.00% и USD. Отслеживайте движения SPBU на графике в реальном времени.

Как купить акции SPBU?

Вы можете купить акции AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) по текущей цене 30.97. Ордера обычно размещаются около 30.97 или 31.27, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPBU?

Инвестирование в AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 26.64 - 31.15 и текущей цены 30.97. Многие сравнивают 2.69% и 10.57% перед размещением ордеров на 30.97 или 31.27. Изучайте ежедневные изменения цены SPBU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF?

Самая высокая цена AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) за последний год составила 31.15. Акции заметно колебались в пределах 26.64 - 31.15, сравнение с 31.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF?

Самая низкая цена AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) за год составила 26.64. Сравнение с текущими 30.97 и 26.64 - 31.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPBU?

В прошлом AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.01 и 10.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.97 30.97
Годовой диапазон
26.64 31.15
Предыдущее закрытие
31.01
Open
30.97
Bid
30.97
Ask
31.27
Low
30.97
High
30.97
Объем
1
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
2.69%
6-месячное изменение
10.57%
Годовое изменение
10.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%