SPBU: AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
今日SPBU汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点30.84和高点31.02进行交易。
关注AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SPBU股票今天的价格是多少？
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票今天的定价为30.87。它在30.84 - 31.02范围内交易，昨天的收盘价为31.01，交易量达到31。SPBU的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票是否支付股息？
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF目前的价值为30.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.64%和USD。实时查看图表以跟踪SPBU走势。
如何购买SPBU股票？
您可以以30.87的当前价格购买AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票。订单通常设置在30.87或31.17附近，而31和-0.32%显示市场活动。立即关注SPBU的实时图表更新。
如何投资SPBU股票？
投资AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF需要考虑年度范围26.64 - 31.15和当前价格30.87。许多人在以30.87或31.17下订单之前，会比较2.35%和。实时查看SPBU价格图表，了解每日变化。
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF的最高价格是31.15。在26.64 - 31.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF的绩效。
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF（SPBU）的最低价格为26.64。将其与当前的30.87和26.64 - 31.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPBU股票是什么时候拆分的？
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.01和9.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.01
- 开盘价
- 30.97
- 卖价
- 30.87
- 买价
- 31.17
- 最低价
- 30.84
- 最高价
- 31.02
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 2.35%
- 6个月变化
- 10.21%
- 年变化
- 9.64%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%