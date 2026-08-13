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SPBU: AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF

30.87 USD 0.14 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPBU汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点30.84和高点31.02进行交易。

关注AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPBU股票今天的价格是多少？

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票今天的定价为30.87。它在30.84 - 31.02范围内交易，昨天的收盘价为31.01，交易量达到31。SPBU的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票是否支付股息？

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF目前的价值为30.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.64%和USD。实时查看图表以跟踪SPBU走势。

如何购买SPBU股票？

您可以以30.87的当前价格购买AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票。订单通常设置在30.87或31.17附近，而31和-0.32%显示市场活动。立即关注SPBU的实时图表更新。

如何投资SPBU股票？

投资AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF需要考虑年度范围26.64 - 31.15和当前价格30.87。许多人在以30.87或31.17下订单之前，会比较2.35%和。实时查看SPBU价格图表，了解每日变化。

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF的最高价格是31.15。在26.64 - 31.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF的绩效。

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF（SPBU）的最低价格为26.64。将其与当前的30.87和26.64 - 31.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPBU股票是什么时候拆分的？

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.01和9.64%中可见。

日范围
30.84 31.02
年范围
26.64 31.15
前一天收盘价
31.01
开盘价
30.97
卖价
30.87
买价
31.17
最低价
30.84
最高价
31.02
交易量
31
日变化
-0.45%
月变化
2.35%
6个月变化
10.21%
年变化
9.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%