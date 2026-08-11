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SOLM: Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF
Курс SOLM за сегодня изменился на 4.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.34, а максимальная — 8.38.
Следите за динамикой Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOLM сегодня?
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) сегодня оценивается на уровне 8.38. Инструмент торгуется в пределах 8.34 - 8.38, вчерашнее закрытие составило 8.02, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF?
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF в настоящее время оценивается в 8.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.20% и USD. Отслеживайте движения SOLM на графике в реальном времени.
Как купить акции SOLM?
Вы можете купить акции Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) по текущей цене 8.38. Ордера обычно размещаются около 8.38 или 8.68, тогда как 3 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOLM?
Инвестирование в Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.38 - 25.37 и текущей цены 8.38. Многие сравнивают 7.44% и -30.60% перед размещением ордеров на 8.38 или 8.68. Изучайте ежедневные изменения цены SOLM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF?
Самая высокая цена Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) за последний год составила 25.37. Акции заметно колебались в пределах 7.38 - 25.37, сравнение с 8.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF?
Самая низкая цена Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) за год составила 7.38. Сравнение с текущими 8.38 и 7.38 - 25.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOLM?
В прошлом Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.02 и -65.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.02
- Open
- 8.34
- Bid
- 8.38
- Ask
- 8.68
- Low
- 8.34
- High
- 8.38
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 4.49%
- Месячное изменение
- 7.44%
- 6-месячное изменение
- -30.60%
- Годовое изменение
- -65.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%