КотировкиРазделы
Валюты / SOLM
Назад в Рынок акций США

SOLM: Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF

8.38 USD 0.36 (4.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOLM за сегодня изменился на 4.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.34, а максимальная — 8.38.

Следите за динамикой Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOLM сегодня?

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) сегодня оценивается на уровне 8.38. Инструмент торгуется в пределах 8.34 - 8.38, вчерашнее закрытие составило 8.02, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF?

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF в настоящее время оценивается в 8.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.20% и USD. Отслеживайте движения SOLM на графике в реальном времени.

Как купить акции SOLM?

Вы можете купить акции Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) по текущей цене 8.38. Ордера обычно размещаются около 8.38 или 8.68, тогда как 3 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOLM?

Инвестирование в Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.38 - 25.37 и текущей цены 8.38. Многие сравнивают 7.44% и -30.60% перед размещением ордеров на 8.38 или 8.68. Изучайте ежедневные изменения цены SOLM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF?

Самая высокая цена Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) за последний год составила 25.37. Акции заметно колебались в пределах 7.38 - 25.37, сравнение с 8.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF?

Самая низкая цена Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) за год составила 7.38. Сравнение с текущими 8.38 и 7.38 - 25.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOLM?

В прошлом Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.02 и -65.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.34 8.38
Годовой диапазон
7.38 25.37
Предыдущее закрытие
8.02
Open
8.34
Bid
8.38
Ask
8.68
Low
8.34
High
8.38
Объем
3
Дневное изменение
4.49%
Месячное изменение
7.44%
6-месячное изменение
-30.60%
Годовое изменение
-65.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%