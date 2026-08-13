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SOLM: Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF

8.22 USD 0.16 (1.91%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOLM汇率已更改-1.91%。当日，交易品种以低点8.16和高点8.22进行交易。

关注Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOLM股票今天的价格是多少？

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票今天的定价为8.22。它在8.16 - 8.22范围内交易，昨天的收盘价为8.38，交易量达到3。SOLM的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票是否支付股息？

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF目前的价值为8.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-65.86%和USD。实时查看图表以跟踪SOLM走势。

如何购买SOLM股票？

您可以以8.22的当前价格购买Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票。订单通常设置在8.22或8.52附近，而3和0.61%显示市场活动。立即关注SOLM的实时图表更新。

如何投资SOLM股票？

投资Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF需要考虑年度范围7.38 - 25.37和当前价格8.22。许多人在以8.22或8.52下订单之前，会比较5.38%和。实时查看SOLM价格图表，了解每日变化。

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF的最高价格是25.37。在7.38 - 25.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF的绩效。

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF（SOLM）的最低价格为7.38。将其与当前的8.22和7.38 - 25.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOLM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOLM股票是什么时候拆分的？

Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.38和-65.86%中可见。

日范围
8.16 8.22
年范围
7.38 25.37
前一天收盘价
8.38
开盘价
8.17
卖价
8.22
买价
8.52
最低价
8.16
最高价
8.22
交易量
3
日变化
-1.91%
月变化
5.38%
6个月变化
-31.93%
年变化
-65.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%