SOLM: Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF
今日SOLM汇率已更改-1.91%。当日，交易品种以低点8.16和高点8.22进行交易。
关注Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SOLM股票今天的价格是多少？
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票今天的定价为8.22。它在8.16 - 8.22范围内交易，昨天的收盘价为8.38，交易量达到3。SOLM的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票是否支付股息？
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF目前的价值为8.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-65.86%和USD。实时查看图表以跟踪SOLM走势。
如何购买SOLM股票？
您可以以8.22的当前价格购买Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票。订单通常设置在8.22或8.52附近，而3和0.61%显示市场活动。立即关注SOLM的实时图表更新。
如何投资SOLM股票？
投资Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF需要考虑年度范围7.38 - 25.37和当前价格8.22。许多人在以8.22或8.52下订单之前，会比较5.38%和。实时查看SOLM价格图表，了解每日变化。
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF的最高价格是25.37。在7.38 - 25.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF的绩效。
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF股票的最低价格是多少？
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF（SOLM）的最低价格为7.38。将其与当前的8.22和7.38 - 25.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOLM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOLM股票是什么时候拆分的？
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.38和-65.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.38
- 开盘价
- 8.17
- 卖价
- 8.22
- 买价
- 8.52
- 最低价
- 8.16
- 最高价
- 8.22
- 交易量
- 3
- 日变化
- -1.91%
- 月变化
- 5.38%
- 6个月变化
- -31.93%
- 年变化
- -65.86%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%