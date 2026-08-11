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SMUP: T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
Курс SMUP за сегодня изменился на -13.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.99, а максимальная — 5.41.
Следите за динамикой T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMUP сегодня?
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) сегодня оценивается на уровне 4.99. Инструмент торгуется в пределах 4.99 - 5.41, вчерашнее закрытие составило 5.75, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMUP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF?
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 4.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.08% и USD. Отслеживайте движения SMUP на графике в реальном времени.
Как купить акции SMUP?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) по текущей цене 4.99. Ордера обычно размещаются около 4.99 или 5.29, тогда как 77 и -7.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMUP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMUP?
Инвестирование в T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 0.29 - 23.86 и текущей цены 4.99. Многие сравнивают 18.81% и 789.01% перед размещением ордеров на 4.99 или 5.29. Изучайте ежедневные изменения цены SMUP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) за последний год составила 23.86. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 23.86, сравнение с 5.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 4.99 и 0.29 - 23.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMUP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMUP?
В прошлом T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.75 и -49.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.75
- Open
- 5.40
- Bid
- 4.99
- Ask
- 5.29
- Low
- 4.99
- High
- 5.41
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- -13.22%
- Месячное изменение
- 18.81%
- 6-месячное изменение
- 789.01%
- Годовое изменение
- -49.08%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%