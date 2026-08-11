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SMUP: T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF

4.99 USD 0.76 (13.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMUP за сегодня изменился на -13.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.99, а максимальная — 5.41.

Следите за динамикой T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMUP сегодня?

T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) сегодня оценивается на уровне 4.99. Инструмент торгуется в пределах 4.99 - 5.41, вчерашнее закрытие составило 5.75, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMUP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF?

T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 4.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.08% и USD. Отслеживайте движения SMUP на графике в реальном времени.

Как купить акции SMUP?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) по текущей цене 4.99. Ордера обычно размещаются около 4.99 или 5.29, тогда как 77 и -7.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMUP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMUP?

Инвестирование в T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 0.29 - 23.86 и текущей цены 4.99. Многие сравнивают 18.81% и 789.01% перед размещением ордеров на 4.99 или 5.29. Изучайте ежедневные изменения цены SMUP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) за последний год составила 23.86. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 23.86, сравнение с 5.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 4.99 и 0.29 - 23.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMUP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMUP?

В прошлом T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.75 и -49.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.99 5.41
Годовой диапазон
0.29 23.86
Предыдущее закрытие
5.75
Open
5.40
Bid
4.99
Ask
5.29
Low
4.99
High
5.41
Объем
77
Дневное изменение
-13.22%
Месячное изменение
18.81%
6-месячное изменение
789.01%
Годовое изменение
-49.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%