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SMOM: Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
Курс SMOM за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.00, а максимальная — 29.00.
Следите за динамикой Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMOM сегодня?
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) сегодня оценивается на уровне 29.00. Инструмент торгуется в пределах 29.00 - 29.00, вчерашнее закрытие составило 28.72, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMOM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF?
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF в настоящее время оценивается в 29.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.40% и USD. Отслеживайте движения SMOM на графике в реальном времени.
Как купить акции SMOM?
Вы можете купить акции Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) по текущей цене 29.00. Ордера обычно размещаются около 29.00 или 29.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMOM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMOM?
Инвестирование в Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 24.38 - 29.22 и текущей цены 29.00. Многие сравнивают 2.55% и 11.50% перед размещением ордеров на 29.00 или 29.30. Изучайте ежедневные изменения цены SMOM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF?
Самая высокая цена Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) за последний год составила 29.22. Акции заметно колебались в пределах 24.38 - 29.22, сравнение с 28.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF?
Самая низкая цена Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) за год составила 24.38. Сравнение с текущими 29.00 и 24.38 - 29.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMOM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMOM?
В прошлом Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.72 и 12.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.72
- Open
- 29.00
- Bid
- 29.00
- Ask
- 29.30
- Low
- 29.00
- High
- 29.00
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 11.50%
- Годовое изменение
- 12.40%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%