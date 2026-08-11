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SMOM: Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF

29.00 USD 0.28 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMOM за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.00, а максимальная — 29.00.

Следите за динамикой Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMOM сегодня?

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) сегодня оценивается на уровне 29.00. Инструмент торгуется в пределах 29.00 - 29.00, вчерашнее закрытие составило 28.72, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF?

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF в настоящее время оценивается в 29.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.40% и USD. Отслеживайте движения SMOM на графике в реальном времени.

Как купить акции SMOM?

Вы можете купить акции Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) по текущей цене 29.00. Ордера обычно размещаются около 29.00 или 29.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMOM?

Инвестирование в Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 24.38 - 29.22 и текущей цены 29.00. Многие сравнивают 2.55% и 11.50% перед размещением ордеров на 29.00 или 29.30. Изучайте ежедневные изменения цены SMOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF?

Самая высокая цена Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) за последний год составила 29.22. Акции заметно колебались в пределах 24.38 - 29.22, сравнение с 28.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF?

Самая низкая цена Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) за год составила 24.38. Сравнение с текущими 29.00 и 24.38 - 29.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMOM?

В прошлом Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.72 и 12.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.00 29.00
Годовой диапазон
24.38 29.22
Предыдущее закрытие
28.72
Open
29.00
Bid
29.00
Ask
29.30
Low
29.00
High
29.00
Объем
1
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
11.50%
Годовое изменение
12.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%