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SMOM: Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF

29.15 USD 0.15 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMOM汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点29.14和高点29.22进行交易。

关注Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMOM股票今天的价格是多少？

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF股票今天的定价为29.15。它在29.14 - 29.22范围内交易，昨天的收盘价为29.00，交易量达到9。SMOM的实时价格图表显示了这些更新。

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF股票是否支付股息？

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF目前的价值为29.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.98%和USD。实时查看图表以跟踪SMOM走势。

如何购买SMOM股票？

您可以以29.15的当前价格购买Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF股票。订单通常设置在29.15或29.45附近，而9和-0.24%显示市场活动。立即关注SMOM的实时图表更新。

如何投资SMOM股票？

投资Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF需要考虑年度范围24.38 - 29.22和当前价格29.15。许多人在以29.15或29.45下订单之前，会比较3.08%和。实时查看SMOM价格图表，了解每日变化。

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF的最高价格是29.22。在24.38 - 29.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF的绩效。

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF（SMOM）的最低价格为24.38。将其与当前的29.15和24.38 - 29.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMOM股票是什么时候拆分的？

Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.00和12.98%中可见。

日范围
29.14 29.22
年范围
24.38 29.22
前一天收盘价
29.00
开盘价
29.22
卖价
29.15
买价
29.45
最低价
29.14
最高价
29.22
交易量
9
日变化
0.52%
月变化
3.08%
6个月变化
12.07%
年变化
12.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%