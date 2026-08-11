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SMDD: UltraPro Short MidCap400

7.35 USD 0.06 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMDD за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.34, а максимальная — 7.37.

Следите за динамикой UltraPro Short MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMDD сегодня?

UltraPro Short MidCap400 (SMDD) сегодня оценивается на уровне 7.35. Инструмент торгуется в пределах 7.34 - 7.37, вчерашнее закрытие составило 7.29, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMDD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям UltraPro Short MidCap400?

UltraPro Short MidCap400 в настоящее время оценивается в 7.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.30% и USD. Отслеживайте движения SMDD на графике в реальном времени.

Как купить акции SMDD?

Вы можете купить акции UltraPro Short MidCap400 (SMDD) по текущей цене 7.35. Ордера обычно размещаются около 7.35 или 7.65, тогда как 40 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMDD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMDD?

Инвестирование в UltraPro Short MidCap400 предполагает учет годового диапазона 7.29 - 12.56 и текущей цены 7.35. Многие сравнивают -7.43% и -24.62% перед размещением ордеров на 7.35 или 7.65. Изучайте ежедневные изменения цены SMDD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UltraPro Short MidCap400?

Самая высокая цена UltraPro Short MidCap400 (SMDD) за последний год составила 12.56. Акции заметно колебались в пределах 7.29 - 12.56, сравнение с 7.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UltraPro Short MidCap400 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UltraPro Short MidCap400?

Самая низкая цена UltraPro Short MidCap400 (SMDD) за год составила 7.29. Сравнение с текущими 7.35 и 7.29 - 12.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMDD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMDD?

В прошлом UltraPro Short MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.29 и -25.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.34 7.37
Годовой диапазон
7.29 12.56
Предыдущее закрытие
7.29
Open
7.34
Bid
7.35
Ask
7.65
Low
7.34
High
7.37
Объем
40
Дневное изменение
0.82%
Месячное изменение
-7.43%
6-месячное изменение
-24.62%
Годовое изменение
-25.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%