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SMDD: UltraPro Short MidCap400
Курс SMDD за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.34, а максимальная — 7.37.
Следите за динамикой UltraPro Short MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMDD сегодня?
UltraPro Short MidCap400 (SMDD) сегодня оценивается на уровне 7.35. Инструмент торгуется в пределах 7.34 - 7.37, вчерашнее закрытие составило 7.29, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMDD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям UltraPro Short MidCap400?
UltraPro Short MidCap400 в настоящее время оценивается в 7.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.30% и USD. Отслеживайте движения SMDD на графике в реальном времени.
Как купить акции SMDD?
Вы можете купить акции UltraPro Short MidCap400 (SMDD) по текущей цене 7.35. Ордера обычно размещаются около 7.35 или 7.65, тогда как 40 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMDD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMDD?
Инвестирование в UltraPro Short MidCap400 предполагает учет годового диапазона 7.29 - 12.56 и текущей цены 7.35. Многие сравнивают -7.43% и -24.62% перед размещением ордеров на 7.35 или 7.65. Изучайте ежедневные изменения цены SMDD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UltraPro Short MidCap400?
Самая высокая цена UltraPro Short MidCap400 (SMDD) за последний год составила 12.56. Акции заметно колебались в пределах 7.29 - 12.56, сравнение с 7.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UltraPro Short MidCap400 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UltraPro Short MidCap400?
Самая низкая цена UltraPro Short MidCap400 (SMDD) за год составила 7.29. Сравнение с текущими 7.35 и 7.29 - 12.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMDD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMDD?
В прошлом UltraPro Short MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.29 и -25.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.29
- Open
- 7.34
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- Low
- 7.34
- High
- 7.37
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- -7.43%
- 6-месячное изменение
- -24.62%
- Годовое изменение
- -25.30%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%