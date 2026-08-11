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SMCY: YieldMax SMCI Option Income Str

4.81 USD 0.06 (1.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMCY за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.78, а максимальная — 4.86.

Следите за динамикой YieldMax SMCI Option Income Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMCY сегодня?

YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) сегодня оценивается на уровне 4.81. Инструмент торгуется в пределах 4.78 - 4.86, вчерашнее закрытие составило 4.75, а торговый объем достиг 199. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMCY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax SMCI Option Income Str?

YieldMax SMCI Option Income Str в настоящее время оценивается в 4.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.86% и USD. Отслеживайте движения SMCY на графике в реальном времени.

Как купить акции SMCY?

Вы можете купить акции YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) по текущей цене 4.81. Ордера обычно размещаются около 4.81 или 5.11, тогда как 199 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMCY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMCY?

Инвестирование в YieldMax SMCI Option Income Str предполагает учет годового диапазона 3.99 - 8.72 и текущей цены 4.81. Многие сравнивают 7.85% и -36.54% перед размещением ордеров на 4.81 или 5.11. Изучайте ежедневные изменения цены SMCY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax SMCI Option Income Str?

Самая высокая цена YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) за последний год составила 8.72. Акции заметно колебались в пределах 3.99 - 8.72, сравнение с 4.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax SMCI Option Income Str на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax SMCI Option Income Str?

Самая низкая цена YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) за год составила 3.99. Сравнение с текущими 4.81 и 3.99 - 8.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMCY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMCY?

В прошлом YieldMax SMCI Option Income Str проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.75 и -37.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.78 4.86
Годовой диапазон
3.99 8.72
Предыдущее закрытие
4.75
Open
4.83
Bid
4.81
Ask
5.11
Low
4.78
High
4.86
Объем
199
Дневное изменение
1.26%
Месячное изменение
7.85%
6-месячное изменение
-36.54%
Годовое изменение
-37.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%