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SMCY: YieldMax SMCI Option Income Str
Курс SMCY за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.78, а максимальная — 4.86.
Следите за динамикой YieldMax SMCI Option Income Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMCY сегодня?
YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) сегодня оценивается на уровне 4.81. Инструмент торгуется в пределах 4.78 - 4.86, вчерашнее закрытие составило 4.75, а торговый объем достиг 199. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMCY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax SMCI Option Income Str?
YieldMax SMCI Option Income Str в настоящее время оценивается в 4.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.86% и USD. Отслеживайте движения SMCY на графике в реальном времени.
Как купить акции SMCY?
Вы можете купить акции YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) по текущей цене 4.81. Ордера обычно размещаются около 4.81 или 5.11, тогда как 199 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMCY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMCY?
Инвестирование в YieldMax SMCI Option Income Str предполагает учет годового диапазона 3.99 - 8.72 и текущей цены 4.81. Многие сравнивают 7.85% и -36.54% перед размещением ордеров на 4.81 или 5.11. Изучайте ежедневные изменения цены SMCY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax SMCI Option Income Str?
Самая высокая цена YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) за последний год составила 8.72. Акции заметно колебались в пределах 3.99 - 8.72, сравнение с 4.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax SMCI Option Income Str на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax SMCI Option Income Str?
Самая низкая цена YieldMax SMCI Option Income Str (SMCY) за год составила 3.99. Сравнение с текущими 4.81 и 3.99 - 8.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMCY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMCY?
В прошлом YieldMax SMCI Option Income Str проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.75 и -37.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.75
- Open
- 4.83
- Bid
- 4.81
- Ask
- 5.11
- Low
- 4.78
- High
- 4.86
- Объем
- 199
- Дневное изменение
- 1.26%
- Месячное изменение
- 7.85%
- 6-месячное изменение
- -36.54%
- Годовое изменение
- -37.86%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%