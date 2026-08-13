SMCY: YieldMax SMCI Option Income Str
今日SMCY汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点4.70和高点4.86进行交易。
关注YieldMax SMCI Option Income Str动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SMCY股票今天的价格是多少？
YieldMax SMCI Option Income Str股票今天的定价为4.78。它在4.70 - 4.86范围内交易，昨天的收盘价为4.75，交易量达到856。SMCY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax SMCI Option Income Str股票是否支付股息？
YieldMax SMCI Option Income Str目前的价值为4.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.24%和USD。实时查看图表以跟踪SMCY走势。
如何购买SMCY股票？
您可以以4.78的当前价格购买YieldMax SMCI Option Income Str股票。订单通常设置在4.78或5.08附近，而856和-1.04%显示市场活动。立即关注SMCY的实时图表更新。
如何投资SMCY股票？
投资YieldMax SMCI Option Income Str需要考虑年度范围3.99 - 8.72和当前价格4.78。许多人在以4.78或5.08下订单之前，会比较7.17%和。实时查看SMCY价格图表，了解每日变化。
YieldMax SMCI Option Income Str股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax SMCI Option Income Str的最高价格是8.72。在3.99 - 8.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax SMCI Option Income Str的绩效。
YieldMax SMCI Option Income Str股票的最低价格是多少？
YieldMax SMCI Option Income Str（SMCY）的最低价格为3.99。将其与当前的4.78和3.99 - 8.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMCY股票是什么时候拆分的？
YieldMax SMCI Option Income Str历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.75和-38.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.75
- 开盘价
- 4.83
- 卖价
- 4.78
- 买价
- 5.08
- 最低价
- 4.70
- 最高价
- 4.86
- 交易量
- 856
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- 7.17%
- 6个月变化
- -36.94%
- 年变化
- -38.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%