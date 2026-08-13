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SMCY: YieldMax SMCI Option Income Str

4.78 USD 0.03 (0.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMCY汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点4.70和高点4.86进行交易。

关注YieldMax SMCI Option Income Str动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMCY股票今天的价格是多少？

YieldMax SMCI Option Income Str股票今天的定价为4.78。它在4.70 - 4.86范围内交易，昨天的收盘价为4.75，交易量达到856。SMCY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax SMCI Option Income Str股票是否支付股息？

YieldMax SMCI Option Income Str目前的价值为4.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.24%和USD。实时查看图表以跟踪SMCY走势。

如何购买SMCY股票？

您可以以4.78的当前价格购买YieldMax SMCI Option Income Str股票。订单通常设置在4.78或5.08附近，而856和-1.04%显示市场活动。立即关注SMCY的实时图表更新。

如何投资SMCY股票？

投资YieldMax SMCI Option Income Str需要考虑年度范围3.99 - 8.72和当前价格4.78。许多人在以4.78或5.08下订单之前，会比较7.17%和。实时查看SMCY价格图表，了解每日变化。

YieldMax SMCI Option Income Str股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax SMCI Option Income Str的最高价格是8.72。在3.99 - 8.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax SMCI Option Income Str的绩效。

YieldMax SMCI Option Income Str股票的最低价格是多少？

YieldMax SMCI Option Income Str（SMCY）的最低价格为3.99。将其与当前的4.78和3.99 - 8.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMCY股票是什么时候拆分的？

YieldMax SMCI Option Income Str历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.75和-38.24%中可见。

日范围
4.70 4.86
年范围
3.99 8.72
前一天收盘价
4.75
开盘价
4.83
卖价
4.78
买价
5.08
最低价
4.70
最高价
4.86
交易量
856
日变化
0.63%
月变化
7.17%
6个月变化
-36.94%
年变化
-38.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%