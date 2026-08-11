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SMCO: Hilton Small-MidCap Opportunity ETF

30.54 USD 0.07 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMCO за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.54, а максимальная — 30.72.

Следите за динамикой Hilton Small-MidCap Opportunity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMCO сегодня?

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO) сегодня оценивается на уровне 30.54. Инструмент торгуется в пределах 30.54 - 30.72, вчерашнее закрытие составило 30.61, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMCO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hilton Small-MidCap Opportunity ETF?

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF в настоящее время оценивается в 30.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.17% и USD. Отслеживайте движения SMCO на графике в реальном времени.

Как купить акции SMCO?

Вы можете купить акции Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO) по текущей цене 30.54. Ордера обычно размещаются около 30.54 или 30.84, тогда как 16 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMCO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMCO?

Инвестирование в Hilton Small-MidCap Opportunity ETF предполагает учет годового диапазона 25.46 - 31.17 и текущей цены 30.54. Многие сравнивают 1.83% и 5.82% перед размещением ордеров на 30.54 или 30.84. Изучайте ежедневные изменения цены SMCO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hilton Small-MidCap Opportunity ETF?

Самая высокая цена Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO) за последний год составила 31.17. Акции заметно колебались в пределах 25.46 - 31.17, сравнение с 30.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hilton Small-MidCap Opportunity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hilton Small-MidCap Opportunity ETF?

Самая низкая цена Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO) за год составила 25.46. Сравнение с текущими 30.54 и 25.46 - 31.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMCO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMCO?

В прошлом Hilton Small-MidCap Opportunity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.61 и 16.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.54 30.72
Годовой диапазон
25.46 31.17
Предыдущее закрытие
30.61
Open
30.72
Bid
30.54
Ask
30.84
Low
30.54
High
30.72
Объем
16
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
1.83%
6-месячное изменение
5.82%
Годовое изменение
16.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%