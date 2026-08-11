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SIXZ: AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF

32.15 USD 0.05 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXZ за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.12, а максимальная — 32.15.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXZ сегодня?

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) сегодня оценивается на уровне 32.15. Инструмент торгуется в пределах 32.12 - 32.15, вчерашнее закрытие составило 32.10, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF?

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF в настоящее время оценивается в 32.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.18% и USD. Отслеживайте движения SIXZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXZ?

Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) по текущей цене 32.15. Ордера обычно размещаются около 32.15 или 32.45, тогда как 5 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXZ?

Инвестирование в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF предполагает учет годового диапазона 28.62 - 32.15 и текущей цены 32.15. Многие сравнивают 0.91% и 8.18% перед размещением ордеров на 32.15 или 32.45. Изучайте ежедневные изменения цены SIXZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF?

Самая высокая цена AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) за последний год составила 32.15. Акции заметно колебались в пределах 28.62 - 32.15, сравнение с 32.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF?

Самая низкая цена AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) за год составила 28.62. Сравнение с текущими 32.15 и 28.62 - 32.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXZ?

В прошлом AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.10 и 8.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.12 32.15
Годовой диапазон
28.62 32.15
Предыдущее закрытие
32.10
Open
32.12
Bid
32.15
Ask
32.45
Low
32.12
High
32.15
Объем
5
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
8.18%
Годовое изменение
8.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%