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SIXZ: AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
Курс SIXZ за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.12, а максимальная — 32.15.
Следите за динамикой AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXZ сегодня?
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) сегодня оценивается на уровне 32.15. Инструмент торгуется в пределах 32.12 - 32.15, вчерашнее закрытие составило 32.10, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF?
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF в настоящее время оценивается в 32.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.18% и USD. Отслеживайте движения SIXZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXZ?
Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) по текущей цене 32.15. Ордера обычно размещаются около 32.15 или 32.45, тогда как 5 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXZ?
Инвестирование в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF предполагает учет годового диапазона 28.62 - 32.15 и текущей цены 32.15. Многие сравнивают 0.91% и 8.18% перед размещением ордеров на 32.15 или 32.45. Изучайте ежедневные изменения цены SIXZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF?
Самая высокая цена AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) за последний год составила 32.15. Акции заметно колебались в пределах 28.62 - 32.15, сравнение с 32.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF?
Самая низкая цена AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) за год составила 28.62. Сравнение с текущими 32.15 и 28.62 - 32.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXZ?
В прошлом AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.10 и 8.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.10
- Open
- 32.12
- Bid
- 32.15
- Ask
- 32.45
- Low
- 32.12
- High
- 32.15
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- 8.18%
- Годовое изменение
- 8.18%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%