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SIXZ: AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF

32.16 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIXZ汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.10和高点32.17进行交易。

关注AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SIXZ股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF股票今天的定价为32.16。它在32.10 - 32.17范围内交易，昨天的收盘价为32.15，交易量达到18。SIXZ的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF目前的价值为32.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.21%和USD。实时查看图表以跟踪SIXZ走势。

如何购买SIXZ股票？

您可以以32.16的当前价格购买AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF股票。订单通常设置在32.16或32.46附近，而18和-0.03%显示市场活动。立即关注SIXZ的实时图表更新。

如何投资SIXZ股票？

投资AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF需要考虑年度范围28.62 - 32.17和当前价格32.16。许多人在以32.16或32.46下订单之前，会比较0.94%和。实时查看SIXZ价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF的最高价格是32.17。在28.62 - 32.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF（SIXZ）的最低价格为28.62。将其与当前的32.16和28.62 - 32.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIXZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIXZ股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.15和8.21%中可见。

日范围
32.10 32.17
年范围
28.62 32.17
前一天收盘价
32.15
开盘价
32.17
卖价
32.16
买价
32.46
最低价
32.10
最高价
32.17
交易量
18
日变化
0.03%
月变化
0.94%
6个月变化
8.21%
年变化
8.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%