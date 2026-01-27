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SIXS: ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF

58.57 USD 0.63 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXS за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.57, а максимальная — 58.74.

Следите за динамикой ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXS сегодня?

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) сегодня оценивается на уровне 58.57. Инструмент торгуется в пределах 58.57 - 58.74, вчерашнее закрытие составило 59.20, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF?

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 58.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.28% и USD. Отслеживайте движения SIXS на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXS?

Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) по текущей цене 58.57. Ордера обычно размещаются около 58.57 или 58.87, тогда как 3 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXS?

Инвестирование в ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 48.02 - 60.43 и текущей цены 58.57. Многие сравнивают -2.22% и 8.46% перед размещением ордеров на 58.57 или 58.87. Изучайте ежедневные изменения цены SIXS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF?

Самая высокая цена ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) за последний год составила 60.43. Акции заметно колебались в пределах 48.02 - 60.43, сравнение с 59.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF?

Самая низкая цена ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) за год составила 48.02. Сравнение с текущими 58.57 и 48.02 - 60.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXS?

В прошлом ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.20 и 16.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.57 58.74
Годовой диапазон
48.02 60.43
Предыдущее закрытие
59.20
Open
58.70
Bid
58.57
Ask
58.87
Low
58.57
High
58.74
Объем
3
Дневное изменение
-1.06%
Месячное изменение
-2.22%
6-месячное изменение
8.46%
Годовое изменение
16.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%