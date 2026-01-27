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SIXS: ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF
Курс SIXS за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.57, а максимальная — 58.74.
Следите за динамикой ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXS сегодня?
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) сегодня оценивается на уровне 58.57. Инструмент торгуется в пределах 58.57 - 58.74, вчерашнее закрытие составило 59.20, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF?
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 58.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.28% и USD. Отслеживайте движения SIXS на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXS?
Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) по текущей цене 58.57. Ордера обычно размещаются около 58.57 или 58.87, тогда как 3 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXS?
Инвестирование в ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 48.02 - 60.43 и текущей цены 58.57. Многие сравнивают -2.22% и 8.46% перед размещением ордеров на 58.57 или 58.87. Изучайте ежедневные изменения цены SIXS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF?
Самая высокая цена ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) за последний год составила 60.43. Акции заметно колебались в пределах 48.02 - 60.43, сравнение с 59.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF?
Самая низкая цена ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) за год составила 48.02. Сравнение с текущими 58.57 и 48.02 - 60.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXS?
В прошлом ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.20 и 16.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.20
- Open
- 58.70
- Bid
- 58.57
- Ask
- 58.87
- Low
- 58.57
- High
- 58.74
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- -2.22%
- 6-месячное изменение
- 8.46%
- Годовое изменение
- 16.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%