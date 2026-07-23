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SIXL: ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF
Курс SIXL за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 39.76.
Следите за динамикой ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXL сегодня?
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) сегодня оценивается на уровне 39.73. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 39.76, вчерашнее закрытие составило 40.07, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.20% и USD. Отслеживайте движения SIXL на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXL?
Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) по текущей цене 39.73. Ордера обычно размещаются около 39.73 или 40.03, тогда как 6 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXL?
Инвестирование в ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF предполагает учет годового диапазона 35.69 - 40.92 и текущей цены 39.73. Многие сравнивают -1.32% и 0.43% перед размещением ордеров на 39.73 или 40.03. Изучайте ежедневные изменения цены SIXL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?
Самая высокая цена ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) за последний год составила 40.92. Акции заметно колебались в пределах 35.69 - 40.92, сравнение с 40.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?
Самая низкая цена ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) за год составила 35.69. Сравнение с текущими 39.73 и 35.69 - 40.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXL?
В прошлом ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.07 и 7.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.07
- Open
- 39.74
- Bid
- 39.73
- Ask
- 40.03
- Low
- 39.73
- High
- 39.76
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- -1.32%
- 6-месячное изменение
- 0.43%
- Годовое изменение
- 7.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%