Курс SIXL за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 39.76.

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