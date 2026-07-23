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SIXL: ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF

39.73 USD 0.34 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXL за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 39.76.

Следите за динамикой ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXL сегодня?

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) сегодня оценивается на уровне 39.73. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 39.76, вчерашнее закрытие составило 40.07, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.20% и USD. Отслеживайте движения SIXL на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXL?

Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) по текущей цене 39.73. Ордера обычно размещаются около 39.73 или 40.03, тогда как 6 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXL?

Инвестирование в ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF предполагает учет годового диапазона 35.69 - 40.92 и текущей цены 39.73. Многие сравнивают -1.32% и 0.43% перед размещением ордеров на 39.73 или 40.03. Изучайте ежедневные изменения цены SIXL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?

Самая высокая цена ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) за последний год составила 40.92. Акции заметно колебались в пределах 35.69 - 40.92, сравнение с 40.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF?

Самая низкая цена ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) за год составила 35.69. Сравнение с текущими 39.73 и 35.69 - 40.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXL?

В прошлом ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.07 и 7.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.73 39.76
Годовой диапазон
35.69 40.92
Предыдущее закрытие
40.07
Open
39.74
Bid
39.73
Ask
40.03
Low
39.73
High
39.76
Объем
6
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
-1.32%
6-месячное изменение
0.43%
Годовое изменение
7.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%