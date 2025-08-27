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SIXH: ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF

43.61 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXH за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.53, а максимальная — 43.67.

Следите за динамикой ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXH сегодня?

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF (SIXH) сегодня оценивается на уровне 43.61. Инструмент торгуется в пределах 43.53 - 43.67, вчерашнее закрытие составило 43.63, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF?

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF в настоящее время оценивается в 43.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.25% и USD. Отслеживайте движения SIXH на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXH?

Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF (SIXH) по текущей цене 43.61. Ордера обычно размещаются около 43.61 или 43.91, тогда как 19 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXH?

Инвестирование в ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF предполагает учет годового диапазона 37.48 - 44.38 и текущей цены 43.61. Многие сравнивают 0.55% и 1.23% перед размещением ордеров на 43.61 или 43.91. Изучайте ежедневные изменения цены SIXH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF?

Самая высокая цена ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF (SIXH) за последний год составила 44.38. Акции заметно колебались в пределах 37.48 - 44.38, сравнение с 43.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF?

Самая низкая цена ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF (SIXH) за год составила 37.48. Сравнение с текущими 43.61 и 37.48 - 44.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXH?

В прошлом ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.63 и 11.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.53 43.67
Годовой диапазон
37.48 44.38
Предыдущее закрытие
43.63
Open
43.57
Bid
43.61
Ask
43.91
Low
43.53
High
43.67
Объем
19
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
1.23%
Годовое изменение
11.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%