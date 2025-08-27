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SIXH: ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF

43.71 USD 0.10 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIXH汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点43.59和高点43.71进行交易。

关注ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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SIXH新闻

常见问题解答

SIXH股票今天的价格是多少？

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF股票今天的定价为43.71。它在43.59 - 43.71范围内交易，昨天的收盘价为43.61，交易量达到6。SIXH的实时价格图表显示了这些更新。

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF股票是否支付股息？

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF目前的价值为43.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.51%和USD。实时查看图表以跟踪SIXH走势。

如何购买SIXH股票？

您可以以43.71的当前价格购买ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF股票。订单通常设置在43.71或44.01附近，而6和0.16%显示市场活动。立即关注SIXH的实时图表更新。

如何投资SIXH股票？

投资ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF需要考虑年度范围37.48 - 44.38和当前价格43.71。许多人在以43.71或44.01下订单之前，会比较0.78%和。实时查看SIXH价格图表，了解每日变化。

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF的最高价格是44.38。在37.48 - 44.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF的绩效。

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF股票的最低价格是多少？

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF（SIXH）的最低价格为37.48。将其与当前的43.71和37.48 - 44.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIXH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIXH股票是什么时候拆分的？

ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.61和11.51%中可见。

日范围
43.59 43.71
年范围
37.48 44.38
前一天收盘价
43.61
开盘价
43.64
卖价
43.71
买价
44.01
最低价
43.59
最高价
43.71
交易量
6
日变化
0.23%
月变化
0.78%
6个月变化
1.46%
年变化
11.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%