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SHDG: Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF
Курс SHDG за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.55, а максимальная — 33.64.
Следите за динамикой Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHDG сегодня?
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) сегодня оценивается на уровне 33.55. Инструмент торгуется в пределах 33.55 - 33.64, вчерашнее закрытие составило 33.53, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF?
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.50% и USD. Отслеживайте движения SHDG на графике в реальном времени.
Как купить акции SHDG?
Вы можете купить акции Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) по текущей цене 33.55. Ордера обычно размещаются около 33.55 или 33.85, тогда как 5 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHDG?
Инвестирование в Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 30.62 - 33.64 и текущей цены 33.55. Многие сравнивают 1.61% и 3.45% перед размещением ордеров на 33.55 или 33.85. Изучайте ежедневные изменения цены SHDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF?
Самая высокая цена Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) за последний год составила 33.64. Акции заметно колебались в пределах 30.62 - 33.64, сравнение с 33.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF?
Самая низкая цена Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) за год составила 30.62. Сравнение с текущими 33.55 и 30.62 - 33.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHDG?
В прошлом Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.53 и 3.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.53
- Open
- 33.64
- Bid
- 33.55
- Ask
- 33.85
- Low
- 33.55
- High
- 33.64
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.61%
- 6-месячное изменение
- 3.45%
- Годовое изменение
- 3.50%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%