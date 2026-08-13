SHDG: Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF
今日SHDG汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点33.50和高点33.52进行交易。
关注Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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- H4
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常见问题解答
SHDG股票今天的价格是多少？
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票今天的定价为33.50。它在33.50 - 33.52范围内交易，昨天的收盘价为33.55，交易量达到5。SHDG的实时价格图表显示了这些更新。
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票是否支付股息？
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF目前的价值为33.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.35%和USD。实时查看图表以跟踪SHDG走势。
如何购买SHDG股票？
您可以以33.50的当前价格购买Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在33.50或33.80附近，而5和-0.06%显示市场活动。立即关注SHDG的实时图表更新。
如何投资SHDG股票？
投资Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF需要考虑年度范围30.62 - 33.64和当前价格33.50。许多人在以33.50或33.80下订单之前，会比较1.45%和。实时查看SHDG价格图表，了解每日变化。
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF的最高价格是33.64。在30.62 - 33.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF的绩效。
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF（SHDG）的最低价格为30.62。将其与当前的33.50和30.62 - 33.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHDG股票是什么时候拆分的？
Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.55和3.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.55
- 开盘价
- 33.52
- 卖价
- 33.50
- 买价
- 33.80
- 最低价
- 33.50
- 最高价
- 33.52
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 1.45%
- 6个月变化
- 3.30%
- 年变化
- 3.35%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%