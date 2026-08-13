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SHDG: Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF

33.50 USD 0.05 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHDG汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点33.50和高点33.52进行交易。

关注Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SHDG股票今天的价格是多少？

Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票今天的定价为33.50。它在33.50 - 33.52范围内交易，昨天的收盘价为33.55，交易量达到5。SHDG的实时价格图表显示了这些更新。

Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF目前的价值为33.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.35%和USD。实时查看图表以跟踪SHDG走势。

如何购买SHDG股票？

您可以以33.50的当前价格购买Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在33.50或33.80附近，而5和-0.06%显示市场活动。立即关注SHDG的实时图表更新。

如何投资SHDG股票？

投资Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF需要考虑年度范围30.62 - 33.64和当前价格33.50。许多人在以33.50或33.80下订单之前，会比较1.45%和。实时查看SHDG价格图表，了解每日变化。

Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF的最高价格是33.64。在30.62 - 33.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF的绩效。

Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF（SHDG）的最低价格为30.62。将其与当前的33.50和30.62 - 33.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHDG股票是什么时候拆分的？

Trust For Advised Portfolios Soundwatch Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.55和3.35%中可见。

日范围
33.50 33.52
年范围
30.62 33.64
前一天收盘价
33.55
开盘价
33.52
卖价
33.50
买价
33.80
最低价
33.50
最高价
33.52
交易量
5
日变化
-0.15%
月变化
1.45%
6个月变化
3.30%
年变化
3.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%