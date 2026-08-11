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SHAZ: SharonAI Holdings Inc Class A

52.70 USD 2.91 (5.84%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SHAZ за сегодня изменился на 5.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.03, а максимальная — 54.20.

Следите за динамикой SharonAI Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHAZ сегодня?

SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) сегодня оценивается на уровне 52.70. Инструмент торгуется в пределах 49.03 - 54.20, вчерашнее закрытие составило 49.79, а торговый объем достиг 3321. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHAZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SharonAI Holdings Inc Class A?

SharonAI Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 52.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 74.27% и USD. Отслеживайте движения SHAZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SHAZ?

Вы можете купить акции SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) по текущей цене 52.70. Ордера обычно размещаются около 52.70 или 53.00, тогда как 3321 и 7.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHAZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHAZ?

Инвестирование в SharonAI Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 16.55 - 97.20 и текущей цены 52.70. Многие сравнивают 13.33% и 110.80% перед размещением ордеров на 52.70 или 53.00. Изучайте ежедневные изменения цены SHAZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SharonAI Holdings Inc Class A?

Самая высокая цена SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) за последний год составила 97.20. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 97.20, сравнение с 49.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SharonAI Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SharonAI Holdings Inc Class A?

Самая низкая цена SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 52.70 и 16.55 - 97.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHAZ?

В прошлом SharonAI Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.79 и 74.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.03 54.20
Годовой диапазон
16.55 97.20
Предыдущее закрытие
49.79
Open
49.03
Bid
52.70
Ask
53.00
Low
49.03
High
54.20
Объем
3.321 K
Дневное изменение
5.84%
Месячное изменение
13.33%
6-месячное изменение
110.80%
Годовое изменение
74.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%