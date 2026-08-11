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SHAZ: SharonAI Holdings Inc Class A
Курс SHAZ за сегодня изменился на 5.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.03, а максимальная — 54.20.
Следите за динамикой SharonAI Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHAZ сегодня?
SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) сегодня оценивается на уровне 52.70. Инструмент торгуется в пределах 49.03 - 54.20, вчерашнее закрытие составило 49.79, а торговый объем достиг 3321. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHAZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SharonAI Holdings Inc Class A?
SharonAI Holdings Inc Class A в настоящее время оценивается в 52.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 74.27% и USD. Отслеживайте движения SHAZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SHAZ?
Вы можете купить акции SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) по текущей цене 52.70. Ордера обычно размещаются около 52.70 или 53.00, тогда как 3321 и 7.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHAZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHAZ?
Инвестирование в SharonAI Holdings Inc Class A предполагает учет годового диапазона 16.55 - 97.20 и текущей цены 52.70. Многие сравнивают 13.33% и 110.80% перед размещением ордеров на 52.70 или 53.00. Изучайте ежедневные изменения цены SHAZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SharonAI Holdings Inc Class A?
Самая высокая цена SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) за последний год составила 97.20. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 97.20, сравнение с 49.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SharonAI Holdings Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SharonAI Holdings Inc Class A?
Самая низкая цена SharonAI Holdings Inc Class A (SHAZ) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 52.70 и 16.55 - 97.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHAZ?
В прошлом SharonAI Holdings Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.79 и 74.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.79
- Open
- 49.03
- Bid
- 52.70
- Ask
- 53.00
- Low
- 49.03
- High
- 54.20
- Объем
- 3.321 K
- Дневное изменение
- 5.84%
- Месячное изменение
- 13.33%
- 6-месячное изменение
- 110.80%
- Годовое изменение
- 74.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%