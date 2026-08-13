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SHAZ: SharonAI Holdings Inc Class A

56.58 USD 3.88 (7.36%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHAZ汇率已更改7.36%。当日，交易品种以低点53.04和高点57.38进行交易。

关注SharonAI Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

SHAZ股票今天的价格是多少？

SharonAI Holdings Inc Class A股票今天的定价为56.58。它在53.04 - 57.38范围内交易，昨天的收盘价为52.70，交易量达到3287。SHAZ的实时价格图表显示了这些更新。

SharonAI Holdings Inc Class A股票是否支付股息？

SharonAI Holdings Inc Class A目前的价值为56.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注87.10%和USD。实时查看图表以跟踪SHAZ走势。

如何购买SHAZ股票？

您可以以56.58的当前价格购买SharonAI Holdings Inc Class A股票。订单通常设置在56.58或56.88附近，而3287和6.13%显示市场活动。立即关注SHAZ的实时图表更新。

如何投资SHAZ股票？

投资SharonAI Holdings Inc Class A需要考虑年度范围16.55 - 97.20和当前价格56.58。许多人在以56.58或56.88下订单之前，会比较21.68%和。实时查看SHAZ价格图表，了解每日变化。

SharonAI Holdings Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SharonAI Holdings Inc Class A的最高价格是97.20。在16.55 - 97.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SharonAI Holdings Inc Class A的绩效。

SharonAI Holdings Inc Class A股票的最低价格是多少？

SharonAI Holdings Inc Class A（SHAZ）的最低价格为16.55。将其与当前的56.58和16.55 - 97.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHAZ股票是什么时候拆分的？

SharonAI Holdings Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.70和87.10%中可见。

日范围
53.04 57.38
年范围
16.55 97.20
前一天收盘价
52.70
开盘价
53.31
卖价
56.58
买价
56.88
最低价
53.04
最高价
57.38
交易量
3.287 K
日变化
7.36%
月变化
21.68%
6个月变化
126.32%
年变化
87.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%