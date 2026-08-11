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SGVT: Schwab Government Money Market ETF

100.59 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SGVT за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.57, а максимальная — 100.61.

Следите за динамикой Schwab Government Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SGVT сегодня?

Schwab Government Money Market ETF (SGVT) сегодня оценивается на уровне 100.59. Инструмент торгуется в пределах 100.57 - 100.61, вчерашнее закрытие составило 100.57, а торговый объем достиг 213. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGVT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Government Money Market ETF?

Schwab Government Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.24% и USD. Отслеживайте движения SGVT на графике в реальном времени.

Как купить акции SGVT?

Вы можете купить акции Schwab Government Money Market ETF (SGVT) по текущей цене 100.59. Ордера обычно размещаются около 100.59 или 100.89, тогда как 213 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGVT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SGVT?

Инвестирование в Schwab Government Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.30 - 100.79 и текущей цены 100.59. Многие сравнивают 0.08% и 0.12% перед размещением ордеров на 100.59 или 100.89. Изучайте ежедневные изменения цены SGVT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Government Money Market ETF?

Самая высокая цена Schwab Government Money Market ETF (SGVT) за последний год составила 100.79. Акции заметно колебались в пределах 100.30 - 100.79, сравнение с 100.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Government Money Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Government Money Market ETF?

Самая низкая цена Schwab Government Money Market ETF (SGVT) за год составила 100.30. Сравнение с текущими 100.59 и 100.30 - 100.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGVT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SGVT?

В прошлом Schwab Government Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.57 и 0.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.57 100.61
Годовой диапазон
100.30 100.79
Предыдущее закрытие
100.57
Open
100.60
Bid
100.59
Ask
100.89
Low
100.57
High
100.61
Объем
213
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.12%
Годовое изменение
0.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%