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SGVT: Schwab Government Money Market ETF
Курс SGVT за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.57, а максимальная — 100.61.
Следите за динамикой Schwab Government Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SGVT сегодня?
Schwab Government Money Market ETF (SGVT) сегодня оценивается на уровне 100.59. Инструмент торгуется в пределах 100.57 - 100.61, вчерашнее закрытие составило 100.57, а торговый объем достиг 213. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SGVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Government Money Market ETF?
Schwab Government Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.24% и USD. Отслеживайте движения SGVT на графике в реальном времени.
Как купить акции SGVT?
Вы можете купить акции Schwab Government Money Market ETF (SGVT) по текущей цене 100.59. Ордера обычно размещаются около 100.59 или 100.89, тогда как 213 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SGVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SGVT?
Инвестирование в Schwab Government Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.30 - 100.79 и текущей цены 100.59. Многие сравнивают 0.08% и 0.12% перед размещением ордеров на 100.59 или 100.89. Изучайте ежедневные изменения цены SGVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Government Money Market ETF?
Самая высокая цена Schwab Government Money Market ETF (SGVT) за последний год составила 100.79. Акции заметно колебались в пределах 100.30 - 100.79, сравнение с 100.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Government Money Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Government Money Market ETF?
Самая низкая цена Schwab Government Money Market ETF (SGVT) за год составила 100.30. Сравнение с текущими 100.59 и 100.30 - 100.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SGVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SGVT?
В прошлом Schwab Government Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.57 и 0.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.57
- Open
- 100.60
- Bid
- 100.59
- Ask
- 100.89
- Low
- 100.57
- High
- 100.61
- Объем
- 213
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.12%
- Годовое изменение
- 0.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%