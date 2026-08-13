SGVT: Schwab Government Money Market ETF
今日SGVT汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点100.57和高点100.59进行交易。
关注Schwab Government Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SGVT股票今天的价格是多少？
Schwab Government Money Market ETF股票今天的定价为100.58。它在100.57 - 100.59范围内交易，昨天的收盘价为100.59，交易量达到233。SGVT的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Government Money Market ETF股票是否支付股息？
Schwab Government Money Market ETF目前的价值为100.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.23%和USD。实时查看图表以跟踪SGVT走势。
如何购买SGVT股票？
您可以以100.58的当前价格购买Schwab Government Money Market ETF股票。订单通常设置在100.58或100.88附近，而233和-0.01%显示市场活动。立即关注SGVT的实时图表更新。
如何投资SGVT股票？
投资Schwab Government Money Market ETF需要考虑年度范围100.30 - 100.79和当前价格100.58。许多人在以100.58或100.88下订单之前，会比较0.07%和。实时查看SGVT价格图表，了解每日变化。
Schwab Government Money Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Government Money Market ETF的最高价格是100.79。在100.30 - 100.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Government Money Market ETF的绩效。
Schwab Government Money Market ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Government Money Market ETF（SGVT）的最低价格为100.30。将其与当前的100.58和100.30 - 100.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SGVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SGVT股票是什么时候拆分的？
Schwab Government Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.59和0.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.59
- 开盘价
- 100.59
- 卖价
- 100.58
- 买价
- 100.88
- 最低价
- 100.57
- 最高价
- 100.59
- 交易量
- 233
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- 0.11%
- 年变化
- 0.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%