Курс SEPU за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.99, а максимальная — 32.10.

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