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SEPU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF

31.90 USD 0.11 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEPU汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点31.88和高点32.08进行交易。

关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SEPU股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF股票今天的定价为31.90。它在31.88 - 32.08范围内交易，昨天的收盘价为32.01，交易量达到29。SEPU的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF目前的价值为31.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.08%和USD。实时查看图表以跟踪SEPU走势。

如何购买SEPU股票？

您可以以31.90的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF股票。订单通常设置在31.90或32.20附近，而29和-0.53%显示市场活动。立即关注SEPU的实时图表更新。

如何投资SEPU股票？

投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF需要考虑年度范围27.49 - 32.12和当前价格31.90。许多人在以31.90或32.20下订单之前，会比较1.95%和。实时查看SEPU价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF的最高价格是32.12。在27.49 - 32.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF（SEPU）的最低价格为27.49。将其与当前的31.90和27.49 - 32.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEPU股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.01和10.08%中可见。

日范围
31.88 32.08
年范围
27.49 32.12
前一天收盘价
32.01
开盘价
32.07
卖价
31.90
买价
32.20
最低价
31.88
最高价
32.08
交易量
29
日变化
-0.34%
月变化
1.95%
6个月变化
10.36%
年变化
10.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%