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SEIV: SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto

50.79 USD 0.17 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEIV за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.72, а максимальная — 50.80.

Следите за динамикой SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEIV сегодня?

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto (SEIV) сегодня оценивается на уровне 50.79. Инструмент торгуется в пределах 50.72 - 50.80, вчерашнее закрытие составило 50.62, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto?

SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto в настоящее время оценивается в 50.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.77% и USD. Отслеживайте движения SEIV на графике в реальном времени.

Как купить акции SEIV?

Вы можете купить акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto (SEIV) по текущей цене 50.79. Ордера обычно размещаются около 50.79 или 51.09, тогда как 12 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEIV?

Инвестирование в SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto предполагает учет годового диапазона 40.41 - 50.81 и текущей цены 50.79. Многие сравнивают 2.46% и 19.06% перед размещением ордеров на 50.79 или 51.09. Изучайте ежедневные изменения цены SEIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto?

Самая высокая цена SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto (SEIV) за последний год составила 50.81. Акции заметно колебались в пределах 40.41 - 50.81, сравнение с 50.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto?

Самая низкая цена SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto (SEIV) за год составила 40.41. Сравнение с текущими 50.79 и 40.41 - 50.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEIV?

В прошлом SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.62 и 17.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.72 50.80
Годовой диапазон
40.41 50.81
Предыдущее закрытие
50.62
Open
50.72
Bid
50.79
Ask
51.09
Low
50.72
High
50.80
Объем
12
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
2.46%
6-месячное изменение
19.06%
Годовое изменение
17.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%