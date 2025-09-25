SEIV: SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto
今日SEIV汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点50.54和高点50.80进行交易。
关注SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SEIV股票今天的价格是多少？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto股票今天的定价为50.56。它在50.54 - 50.80范围内交易，昨天的收盘价为50.62，交易量达到90。SEIV的实时价格图表显示了这些更新。
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto股票是否支付股息？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto目前的价值为50.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.24%和USD。实时查看图表以跟踪SEIV走势。
如何购买SEIV股票？
您可以以50.56的当前价格购买SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto股票。订单通常设置在50.56或50.86附近，而90和-0.32%显示市场活动。立即关注SEIV的实时图表更新。
如何投资SEIV股票？
投资SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto需要考虑年度范围40.41 - 50.81和当前价格50.56。许多人在以50.56或50.86下订单之前，会比较2.00%和。实时查看SEIV价格图表，了解每日变化。
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto的最高价格是50.81。在40.41 - 50.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto的绩效。
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto股票的最低价格是多少？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto（SEIV）的最低价格为40.41。将其与当前的50.56和40.41 - 50.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEIV股票是什么时候拆分的？
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Facto历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.62和17.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.62
- 开盘价
- 50.72
- 卖价
- 50.56
- 买价
- 50.86
- 最低价
- 50.54
- 最高价
- 50.80
- 交易量
- 90
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 18.52%
- 年变化
- 17.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%