Курс SEIQ за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.20, а максимальная — 42.31.

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