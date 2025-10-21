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SEIM: SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa
Курс SEIM за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.77, а максимальная — 55.21.
Следите за динамикой SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEIM сегодня?
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa (SEIM) сегодня оценивается на уровне 54.92. Инструмент торгуется в пределах 54.77 - 55.21, вчерашнее закрытие составило 55.07, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa?
SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa в настоящее время оценивается в 54.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.40% и USD. Отслеживайте движения SEIM на графике в реальном времени.
Как купить акции SEIM?
Вы можете купить акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa (SEIM) по текущей цене 54.92. Ордера обычно размещаются около 54.92 или 55.22, тогда как 73 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEIM?
Инвестирование в SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa предполагает учет годового диапазона 43.69 - 56.23 и текущей цены 54.92. Многие сравнивают 3.62% и 14.37% перед размещением ордеров на 54.92 или 55.22. Изучайте ежедневные изменения цены SEIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa?
Самая высокая цена SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa (SEIM) за последний год составила 56.23. Акции заметно колебались в пределах 43.69 - 56.23, сравнение с 55.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa?
Самая низкая цена SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa (SEIM) за год составила 43.69. Сравнение с текущими 54.92 и 43.69 - 56.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEIM?
В прошлом SEI EXCHANGE TRADED FDS SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Fa проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.07 и 15.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.07
- Open
- 55.02
- Bid
- 54.92
- Ask
- 55.22
- Low
- 54.77
- High
- 55.21
- Объем
- 73
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 3.62%
- 6-месячное изменение
- 14.37%
- Годовое изменение
- 15.40%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%