Курс SDSI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.10, а максимальная — 51.14.

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