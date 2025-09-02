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SDOW: UltraPro Short Dow30

22.09 USD 0.09 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDOW за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.97, а максимальная — 22.22.

Следите за динамикой UltraPro Short Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDOW сегодня?

UltraPro Short Dow30 (SDOW) сегодня оценивается на уровне 22.09. Инструмент торгуется в пределах 21.97 - 22.22, вчерашнее закрытие составило 22.00, а торговый объем достиг 2208. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям UltraPro Short Dow30?

UltraPro Short Dow30 в настоящее время оценивается в 22.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.45% и USD. Отслеживайте движения SDOW на графике в реальном времени.

Как купить акции SDOW?

Вы можете купить акции UltraPro Short Dow30 (SDOW) по текущей цене 22.09. Ордера обычно размещаются около 22.09 или 22.39, тогда как 2208 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDOW?

Инвестирование в UltraPro Short Dow30 предполагает учет годового диапазона 21.12 - 38.36 и текущей цены 22.09. Многие сравнивают -5.11% и -29.31% перед размещением ордеров на 22.09 или 22.39. Изучайте ежедневные изменения цены SDOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UltraPro Short Dow30?

Самая высокая цена UltraPro Short Dow30 (SDOW) за последний год составила 38.36. Акции заметно колебались в пределах 21.12 - 38.36, сравнение с 22.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UltraPro Short Dow30 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UltraPro Short Dow30?

Самая низкая цена UltraPro Short Dow30 (SDOW) за год составила 21.12. Сравнение с текущими 22.09 и 21.12 - 38.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDOW?

В прошлом UltraPro Short Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.00 и -24.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.97 22.22
Годовой диапазон
21.12 38.36
Предыдущее закрытие
22.00
Open
22.09
Bid
22.09
Ask
22.39
Low
21.97
High
22.22
Объем
2.208 K
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
-5.11%
6-месячное изменение
-29.31%
Годовое изменение
-24.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%