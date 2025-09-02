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SDOW: UltraPro Short Dow30
Курс SDOW за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.97, а максимальная — 22.22.
Следите за динамикой UltraPro Short Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDOW сегодня?
UltraPro Short Dow30 (SDOW) сегодня оценивается на уровне 22.09. Инструмент торгуется в пределах 21.97 - 22.22, вчерашнее закрытие составило 22.00, а торговый объем достиг 2208. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям UltraPro Short Dow30?
UltraPro Short Dow30 в настоящее время оценивается в 22.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.45% и USD. Отслеживайте движения SDOW на графике в реальном времени.
Как купить акции SDOW?
Вы можете купить акции UltraPro Short Dow30 (SDOW) по текущей цене 22.09. Ордера обычно размещаются около 22.09 или 22.39, тогда как 2208 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDOW?
Инвестирование в UltraPro Short Dow30 предполагает учет годового диапазона 21.12 - 38.36 и текущей цены 22.09. Многие сравнивают -5.11% и -29.31% перед размещением ордеров на 22.09 или 22.39. Изучайте ежедневные изменения цены SDOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UltraPro Short Dow30?
Самая высокая цена UltraPro Short Dow30 (SDOW) за последний год составила 38.36. Акции заметно колебались в пределах 21.12 - 38.36, сравнение с 22.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UltraPro Short Dow30 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UltraPro Short Dow30?
Самая низкая цена UltraPro Short Dow30 (SDOW) за год составила 21.12. Сравнение с текущими 22.09 и 21.12 - 38.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDOW?
В прошлом UltraPro Short Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.00 и -24.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.00
- Open
- 22.09
- Bid
- 22.09
- Ask
- 22.39
- Low
- 21.97
- High
- 22.22
- Объем
- 2.208 K
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -5.11%
- 6-месячное изменение
- -29.31%
- Годовое изменение
- -24.45%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%