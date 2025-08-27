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SDOG: ALPS Sector Dividend Dogs ETF

72.54 USD 0.28 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDOG за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.13, а максимальная — 72.54.

Следите за динамикой ALPS Sector Dividend Dogs ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDOG сегодня?

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) сегодня оценивается на уровне 72.54. Инструмент торгуется в пределах 72.13 - 72.54, вчерашнее закрытие составило 72.26, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDOG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS Sector Dividend Dogs ETF?

ALPS Sector Dividend Dogs ETF в настоящее время оценивается в 72.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.66% и USD. Отслеживайте движения SDOG на графике в реальном времени.

Как купить акции SDOG?

Вы можете купить акции ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) по текущей цене 72.54. Ордера обычно размещаются около 72.54 или 72.84, тогда как 45 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDOG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDOG?

Инвестирование в ALPS Sector Dividend Dogs ETF предполагает учет годового диапазона 57.73 - 73.80 и текущей цены 72.54. Многие сравнивают 0.67% и 8.27% перед размещением ордеров на 72.54 или 72.84. Изучайте ежедневные изменения цены SDOG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALPS Sector Dividend Dogs ETF?

Самая высокая цена ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) за последний год составила 73.80. Акции заметно колебались в пределах 57.73 - 73.80, сравнение с 72.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS Sector Dividend Dogs ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALPS Sector Dividend Dogs ETF?

Самая низкая цена ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) за год составила 57.73. Сравнение с текущими 72.54 и 57.73 - 73.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDOG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDOG?

В прошлом ALPS Sector Dividend Dogs ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.26 и 20.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.13 72.54
Годовой диапазон
57.73 73.80
Предыдущее закрытие
72.26
Open
72.26
Bid
72.54
Ask
72.84
Low
72.13
High
72.54
Объем
45
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
8.27%
Годовое изменение
20.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%