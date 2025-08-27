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SDOG: ALPS Sector Dividend Dogs ETF
Курс SDOG за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.13, а максимальная — 72.54.
Следите за динамикой ALPS Sector Dividend Dogs ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDOG сегодня?
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) сегодня оценивается на уровне 72.54. Инструмент торгуется в пределах 72.13 - 72.54, вчерашнее закрытие составило 72.26, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS Sector Dividend Dogs ETF?
ALPS Sector Dividend Dogs ETF в настоящее время оценивается в 72.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.66% и USD. Отслеживайте движения SDOG на графике в реальном времени.
Как купить акции SDOG?
Вы можете купить акции ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) по текущей цене 72.54. Ордера обычно размещаются около 72.54 или 72.84, тогда как 45 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDOG?
Инвестирование в ALPS Sector Dividend Dogs ETF предполагает учет годового диапазона 57.73 - 73.80 и текущей цены 72.54. Многие сравнивают 0.67% и 8.27% перед размещением ордеров на 72.54 или 72.84. Изучайте ежедневные изменения цены SDOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS Sector Dividend Dogs ETF?
Самая высокая цена ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) за последний год составила 73.80. Акции заметно колебались в пределах 57.73 - 73.80, сравнение с 72.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS Sector Dividend Dogs ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS Sector Dividend Dogs ETF?
Самая низкая цена ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) за год составила 57.73. Сравнение с текущими 72.54 и 57.73 - 73.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDOG?
В прошлом ALPS Sector Dividend Dogs ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.26 и 20.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.26
- Open
- 72.26
- Bid
- 72.54
- Ask
- 72.84
- Low
- 72.13
- High
- 72.54
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- 8.27%
- Годовое изменение
- 20.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%