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SDOG: ALPS 行业高收益精选 ETF

72.84 USD 0.30 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SDOG汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点72.60和高点72.88进行交易。

关注ALPS 行业高收益精选 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDOG新闻

常见问题解答

SDOG股票今天的价格是多少？

ALPS 行业高收益精选 ETF股票今天的定价为72.84。它在72.60 - 72.88范围内交易，昨天的收盘价为72.54，交易量达到32。SDOG的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS 行业高收益精选 ETF股票是否支付股息？

ALPS 行业高收益精选 ETF目前的价值为72.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.16%和USD。实时查看图表以跟踪SDOG走势。

如何购买SDOG股票？

您可以以72.84的当前价格购买ALPS 行业高收益精选 ETF股票。订单通常设置在72.84或73.14附近，而32和0.33%显示市场活动。立即关注SDOG的实时图表更新。

如何投资SDOG股票？

投资ALPS 行业高收益精选 ETF需要考虑年度范围57.73 - 73.80和当前价格72.84。许多人在以72.84或73.14下订单之前，会比较1.08%和。实时查看SDOG价格图表，了解每日变化。

ALPS 行业高收益精选 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS 行业高收益精选 ETF的最高价格是73.80。在57.73 - 73.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS 行业高收益精选 ETF的绩效。

ALPS 行业高收益精选 ETF股票的最低价格是多少？

ALPS 行业高收益精选 ETF（SDOG）的最低价格为57.73。将其与当前的72.84和57.73 - 73.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SDOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SDOG股票是什么时候拆分的？

ALPS 行业高收益精选 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.54和21.16%中可见。

日范围
72.60 72.88
年范围
57.73 73.80
前一天收盘价
72.54
开盘价
72.60
卖价
72.84
买价
73.14
最低价
72.60
最高价
72.88
交易量
32
日变化
0.41%
月变化
1.08%
6个月变化
8.72%
年变化
21.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%