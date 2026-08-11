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SDD: ProShares UltraShort SmallCap600

7.95 USD 0.01 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDD за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.95, а максимальная — 8.01.

Следите за динамикой ProShares UltraShort SmallCap600. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDD сегодня?

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) сегодня оценивается на уровне 7.95. Инструмент торгуется в пределах 7.95 - 8.01, вчерашнее закрытие составило 7.94, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort SmallCap600?

ProShares UltraShort SmallCap600 в настоящее время оценивается в 7.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.93% и USD. Отслеживайте движения SDD на графике в реальном времени.

Как купить акции SDD?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) по текущей цене 7.95. Ордера обычно размещаются около 7.95 или 8.25, тогда как 10 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDD?

Инвестирование в ProShares UltraShort SmallCap600 предполагает учет годового диапазона 7.79 - 14.51 и текущей цены 7.95. Многие сравнивают 1.02% и -26.66% перед размещением ордеров на 7.95 или 8.25. Изучайте ежедневные изменения цены SDD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort SmallCap600?

Самая высокая цена ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) за последний год составила 14.51. Акции заметно колебались в пределах 7.79 - 14.51, сравнение с 7.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort SmallCap600 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort SmallCap600?

Самая низкая цена ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) за год составила 7.79. Сравнение с текущими 7.95 и 7.79 - 14.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDD?

В прошлом ProShares UltraShort SmallCap600 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.94 и -41.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.95 8.01
Годовой диапазон
7.79 14.51
Предыдущее закрытие
7.94
Open
8.00
Bid
7.95
Ask
8.25
Low
7.95
High
8.01
Объем
10
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
-26.66%
Годовое изменение
-41.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%