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SDD: ProShares UltraShort SmallCap600
Курс SDD за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.95, а максимальная — 8.01.
Следите за динамикой ProShares UltraShort SmallCap600. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDD сегодня?
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) сегодня оценивается на уровне 7.95. Инструмент торгуется в пределах 7.95 - 8.01, вчерашнее закрытие составило 7.94, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort SmallCap600?
ProShares UltraShort SmallCap600 в настоящее время оценивается в 7.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.93% и USD. Отслеживайте движения SDD на графике в реальном времени.
Как купить акции SDD?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) по текущей цене 7.95. Ордера обычно размещаются около 7.95 или 8.25, тогда как 10 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDD?
Инвестирование в ProShares UltraShort SmallCap600 предполагает учет годового диапазона 7.79 - 14.51 и текущей цены 7.95. Многие сравнивают 1.02% и -26.66% перед размещением ордеров на 7.95 или 8.25. Изучайте ежедневные изменения цены SDD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort SmallCap600?
Самая высокая цена ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) за последний год составила 14.51. Акции заметно колебались в пределах 7.79 - 14.51, сравнение с 7.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort SmallCap600 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort SmallCap600?
Самая низкая цена ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) за год составила 7.79. Сравнение с текущими 7.95 и 7.79 - 14.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDD?
В прошлом ProShares UltraShort SmallCap600 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.94 и -41.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.94
- Open
- 8.00
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Low
- 7.95
- High
- 8.01
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- -26.66%
- Годовое изменение
- -41.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%