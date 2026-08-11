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SCPQ: Social Commerce Partners Corp
Курс SCPQ за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.02.
Следите за динамикой Social Commerce Partners Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCPQ сегодня?
Social Commerce Partners Corp (SCPQ) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCPQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Social Commerce Partners Corp?
Social Commerce Partners Corp в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.20% и USD. Отслеживайте движения SCPQ на графике в реальном времени.
Как купить акции SCPQ?
Вы можете купить акции Social Commerce Partners Corp (SCPQ) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCPQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCPQ?
Инвестирование в Social Commerce Partners Corp предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.04 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.00% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены SCPQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Social Commerce Partners Corp?
Самая высокая цена Social Commerce Partners Corp (SCPQ) за последний год составила 10.04. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.04, сравнение с 10.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Social Commerce Partners Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Social Commerce Partners Corp?
Самая низкая цена Social Commerce Partners Corp (SCPQ) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.02 и 9.85 - 10.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCPQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCPQ?
В прошлом Social Commerce Partners Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.00 и 0.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.00
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 10.02
- High
- 10.02
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.21%
- Годовое изменение
- 0.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%