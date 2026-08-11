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SCPQ: Social Commerce Partners Corp

10.02 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCPQ за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.02, а максимальная — 10.02.

Следите за динамикой Social Commerce Partners Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCPQ сегодня?

Social Commerce Partners Corp (SCPQ) сегодня оценивается на уровне 10.02. Инструмент торгуется в пределах 10.02 - 10.02, вчерашнее закрытие составило 10.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCPQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Social Commerce Partners Corp?

Social Commerce Partners Corp в настоящее время оценивается в 10.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.20% и USD. Отслеживайте движения SCPQ на графике в реальном времени.

Как купить акции SCPQ?

Вы можете купить акции Social Commerce Partners Corp (SCPQ) по текущей цене 10.02. Ордера обычно размещаются около 10.02 или 10.32, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCPQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCPQ?

Инвестирование в Social Commerce Partners Corp предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.04 и текущей цены 10.02. Многие сравнивают 0.00% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.02 или 10.32. Изучайте ежедневные изменения цены SCPQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Social Commerce Partners Corp?

Самая высокая цена Social Commerce Partners Corp (SCPQ) за последний год составила 10.04. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.04, сравнение с 10.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Social Commerce Partners Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Social Commerce Partners Corp?

Самая низкая цена Social Commerce Partners Corp (SCPQ) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 10.02 и 9.85 - 10.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCPQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCPQ?

В прошлом Social Commerce Partners Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.00 и 0.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.02 10.02
Годовой диапазон
9.85 10.04
Предыдущее закрытие
10.00
Open
10.02
Bid
10.02
Ask
10.32
Low
10.02
High
10.02
Объем
1
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.21%
Годовое изменение
0.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%